Riccardo Fogli | la solidarietà di Red Canzian | Stefano D' Orazio dopo il video di Fabrizio

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona – Riccardo Fogli : cadono teste a Mediaset - via dal programma capoprogetto e autori : Rotolano le prime teste in casa Mediaset dopo le polemiche seguite al caso Fabrizio Corona–Riccardo Fogli. Con una nota ufficiale, infatti, il Biscione ha annunciato l’addio del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori: da Cologno Monzese parlando di “uscita dal programma”, ma in realtà si tratterebbe di un vero e proprio licenziamento. “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’’Isola ...

Isola dei Famosi - il trionfo di Riccardo Fogli dopo lo schifo in diretta : le cifre che lo incoronano : Non tutti i mali vengono per nuocere: i bookmaker di Sisal Matchpoint piazzano Riccardo Fogli sul podio dei vincitori de l’Isola dei Famosi 2019. Nonostante il pessimo momento di televisione e lo stato emotivo dell’ex cantante dei Pooh, questo adesso potrebbe beneficiare del faccia a faccia avuto co

Caso Riccardo Fogli : il sostegno di Alvin e Dodi Battaglia dopo il 'duello' con Fabrizio Corona : Nelle ultime ore, il trattamento riservato a Riccardo Fogli dalla produzione dell'"Isola dei Famosi" nel comunicare, attraverso un video di Fabrizio Corona, il presunto tradimento della moglie Karin Trentini, è diventato uno degli argomenti su cui si dibatte maggiormente. Isola dei Famosi 14, Riccardo Fogli, la solidarietà di Roby Facchinetti: 'Hai vinto tu nonostante l'atroce e ...

Tutti contro Corona - ma Riccardo Fogli è davvero una vittima? : È bastato un videomessaggio di Fabrizio Corona sulle presunte corna di Karin Trentini al marito Riccardo Fogli, che si è messo a nudo all'Isola dei Famosi, a scatenare una tempesta di reazioni. Eva ...

Isola dei famosi - dramma Riccardo Fogli. La decisione Mediaset : "Tutti licenziati" : "A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato". Lo comunica Mediaset in una nota ufficiale. Gli autori sono

Riccardo Fogli umiliato da Corona - Pooh solidali con il cantante : In tanti, fan del programma e personaggi del mondo dello spettacolo, si sono schierati dalla parte del "vecchio cornuto" finito alla gogna-tv. È il caso di tre ex Pooh che, tramite le pagine di 'Oggi'...

Striscia la Notizia demolisce Alessia Marcuzzi per lo sfregio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli : 'Forse...' : Non chiediamo ad Alessia Marcuzzi di essere una brillante conduttrice, è troppo per lei. Ma almeno che mostri un briciolo di empatia e umanità. In fondo ha anche lei un marito, degli affetti... Invece ...

Fabrizio Corona - l'agguato a Riccardo Fogli solo una farsa? 'Avete notato che la moglie Karin...' : C'è qualcosa che non torna in quanto accaduto all' Isola dei Famosi , con il discusso e vergognoso agguato di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli , al quale sono state spiattellate le prove del presunto ...

Striscia la Notizia demolisce Alessia Marcuzzi per lo sfregio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli : "Forse..." : Non chiediamo ad Alessia Marcuzzi di essere una brillante conduttrice, è troppo per lei. Ma almeno che mostri un briciolo di empatia e umanità. In fondo ha anche lei un marito, degli affetti... Invece nulla: se la bella showgirl prende le parti di qualcuno, prende sempre quelle sbagliate. Vedi il ca