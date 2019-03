Reddito,alle Poste oltre 44.000 domande

Sono 44.125 lepervenute aitaliane nel primo giorno di avvio deldi cittadinanza, di cui 8.492 on line e il restante negli uffici postali. Le prime tre Regioni per numero di richieste: Campania (5.770), Lombardia (5.751) e Sicilia (5.328). I dati sono stati resi noti dal ministero del Lavoro, che giudica come "ancora non quantificabile il numero dellepervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale".(Di mercoledì 6 marzo 2019)

petergomezblog : Reddito, 29mila domande nelle prime ore. Caos scongiurato: non ci sono code alle Poste e ai Caf - NicolaMorra63 : Oggi inizia un'operazione dal significato simbolico gigantesco: il riconoscimento che anche chi non ha reddito suff… - micillom5s : *++ Reddito: Poste, alle 14 presentate 29mila richieste ++* 'Flusso costante e ordinato' negli uffici postali in tu… -