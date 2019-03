Julia Roberts in una nuova serie tv per Amazon

Real Madrid - Solari e l’ombra di Mourinho : “questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato del possibile ritorno di Mourinho, esprimendo il proprio punto di vista “Un ritorno di Mourinho? Questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts“. Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, commenta così l’apertura del tecnico portoghese a un ritorno sulla panchina dei ‘blancos’. “Con chi andrebbe Julia Roberts tra me e Mourinho? Bisognerebbe ...

A Julia Roberts il prestigioso George Eastman Award : La diva Julia Roberts riceverà il premio George Eastman Award per il suo contributo al mondo del cinema. L'attrice di 'Pretty Woman' riceverà il riconoscimento il prossimo due maggio al George Eastman ...

«Homecoming» : la seconda stagione si farà senza Julia Roberts : «Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia ...

"Tra Julia Roberts e Brad Pitt c'è 'chimica'" : Hollywood sogna una nuova coppia da favola : Sta nascendo l'amore tra Brad Pitt e Julia Roberts? Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni circa una particolare alchimia tra le due star di Hollywood. Per Pitt è da tempo tramontato l'amore per Angelina Jolie, mentre secondo alcuni il matrimonio della Roberts con Danny Moder sarebbe in crisi. Ora, vista la particolare vicinanza tra i due attori, qualcuno arriva a postulare che tra i due ci sia del tenero.Secondo New ...

Qatar 2022 - biglietti d'oro per Julia Roberts : 89mila euro - ma per beneficenza. E su Pogba : 'Uomo straordinario' : Per il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018 in Russia, la star di Pretty Woman ha avuto parole al miele: "Un uomo straordinario - le sue parole - ha conosciuto mio figlio e ci ha ...

Golden Globe 2019 - il tappeto rosso da Julia Roberts a Emily Blunt : Ricchissimo tappeto rosso prima della cerimonia dei premi della stampa straniera a Hollywood, dopo il total black dello scorso anno come gesto di rottura nel segno del #Metoo tornano i colori e ci ...

Julia Roberts : pagella del look : Julia Roberts è una delle mie attrici preferite: perfetta in ogni ruolo, con un sorriso contagioso, di una bellezza personalissima e solare, è in grado di interpretate qualunque personaggio. In questo periodo è al cinema con il film drammatico “Ben is back”. Fatta questa premessa, che dire dei suoi look? Julia ha gambe mozzafiato (tanto da essere stata scelta come testimonial di un noto brand di calze e collant) e un fisico asciutto: ...