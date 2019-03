F1 | GP d’Italia a rischio nel 2020? Monza può restare fuori dal calendario | tutti gli

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019)rischia didaldel Mondiale F1 già a partire dal. Il GP d’Italia sembra sempre più acome rivelano le anticipazioni di it.motorsport.com. Liberty Media sta spingendo per chiudere rapidamente un nuovo contratto con l’ACI ma il Presidente Angelo Sticchi Damiani ritiene che non sia più sostenibile avere un debito importante ogni anno. Chase Carey, presidente di Liberty, e lo stesso Sticchi Damiani non si sono incrociati per poco al Salone di Ginevra, la situazione sembra essere arrivata a una fase di stallo: gli organizzatori del Circus hanno già fatto sapere che nel 2021 vorrebbero avere ben 25 Gran Premi ma al momento c’è il serioche diversi appuntamenti escano dal(basti pensare al Messico).Liberty non vuole perdere il GP d’Italia, uno dei pilastri della Formula Uno, ma al tempo stesso Sticchi ...

