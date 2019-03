Il presidenteha fatto pressioni per far ottenere al genero Jared Kushner ma anche allaIvanka ildi sicurezza per le informazioni più sensibili della Casa Bianca. Lo rivela la Cnn. Il presidente ha il potere di decidere sulla concessione dei, anche contro il parere dell'intelligence,ma il fatto che siae sia laIvanka abbiano negato ogni coinvolgimento in questo processo solleva molti interrogativi. Intanto la Camera ha aperto un dossier sula Kushner.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Cnn:Trump ordinò nulla osta per figlia - GiulioTerzi : #Trump #ATT/TimeWarner.#CNN sostiene indebito blocco fusione da #Trump.Dipartimento Giustizia nega.@GlobalCRL - paddyboh6 : @CNN @RepKevinBrady Trump Mafia Scum -