Bimba malata di leucemia | primo trapianto fallito | Elisa ha bisogno di un nuovo donatore

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ricorderete sicuramente la storia della piccolache aveva commosso tutta Italia, anche Fiorello ed Anastacia si erano occupati delladi soli 4 anni affetta dache, dopo unnel 2018, cerca adesso undi midollo osseo. Il padre della bambina ha lanciato un accorato appello sui propri sociale, sottolineando, con un lungo messaggio, che la piccola è assistita con grande attenzione e professionalità dai medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e ricorda la grande disponibilità dei tanti che hanno offerto aiuto e le terribili vicissitudini dellae delnonostante effettuato da uncompatibile all’85/90 per cento.L'articolodihadi unsembra essere ilsu Meteo Web.

TplRoma : RT @lollo_nico: La storia è una merda. C'è una bimba malata e il padre, per starle vicino, ha finito i suoi giorni liberi. I colleghi vogli… - Sovranista78 : RT @ilmessaggeroit: Elisa, fallito il trapianto per la bimba malata di leucemia. L'appello del papà: si cerca un nuovo donatore https://t.c… - ilmessaggeroit : Elisa, fallito il trapianto per la bimba malata di leucemia. L'appello del papà: si cerca un nuovo donatore -