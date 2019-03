Serie C Juve Stabia | Allievi crac | rottura del crociato

Serie A - il giudice sportivo : Roma 3 out e 2 per la Juve - laser costa caro al Napoli : Una pioggia di sanzioni, squalifiche e diffide quella che emerge dalle decisioni del giudice sportivo della lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventiseiesima giornata di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesantissime per Roma e Juventus : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000 00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 29 alla 33 giornata : Juve-Milan di sabato alle 20 : 30 : Serie A anticipi posticipi- La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla 29° alla 33° giornata di campionato. Vediamoli nel dettaglio Serie A anticipi e posticipi dalla 29° alla 31° giornata Ventinovesima giornata. Venerdì 29 marzo ore 20.30: Chievo-Cagliari; sabato 30 marzo ore 15: Udinese-Genoa, ore 18: Juventus-Empoli, ore 20.30: […] L'articolo Serie A, anticipi e posticipi dalla 29 alla 33 giornata: Juve-Milan di ...

Serie A - Napoli-Juve 1-2 : gol e highlights : Serie A, Napoli-Juve 1-2: gol e highlights I bianconeri battono i padroni di casa con una punizione di Pjanic e una rete di Emre Can nel primo tempo. Nella ripresa match riaperto da Callejon, ma Insigne sbaglia un rigore e sfuma il pari per gli azzurri. Espulsi Meret e Pjanic. La capolista vola a +16 Parole ...

Serie A Udinese - ripresa a gruppi in vista della Juventus : UDINE - ripresa della preparazione in casa Udinese : i bianconeri, dopo il successo sul Bologna, hanno messo in cantiere il prossimo impegno, contro la Juventus . Nella mattinata di oggi, come ogni ...

È una Juventus da record : imbattuta in Serie A e 26 trasferte di fila senza sconfitte : TORINO - La Juventus vola in Serie A : l'importante successo al San Paolo contro il Napoli ha permesso ai bianconeri di ottenere la ventitreesima vittoria, su 26 sfide, in questo campionato e di ...

Video/ Napoli-Juventus - 1-2 - : highlights e gol del match - Serie A - 26giornata - : Video, Napoli Juventus, 1-2,: i bianconeri espugnano il San Paolo con i gol di Pjanic ed Emre Can. Callejon accorcia, Insigne sbaglia il rigore del pari.

Serie A - moviola Napoli-Juventus : Per la cronaca, il primo gialli non c'era... #jvtblive #NapoliJuve pic.twitter.com/Ys2o9oM03B - James, s,hunt, @Jamesshunt3, March 3, 2019 Poi il penalty assegnato al Napoli , Insigne stamperà il ...

La Serie A è stata demolita : Napoli ko - Juve vola a +16. E Insigne "tradisce" i suoi : A questo punto, forse solo un cataclisma potrà sfilare alla Juventus il suo ottavo scudetto di fila. La vittoria del San Paolo, contro un Napoli che ha giocato per venti minuti in dieci - il tempo intercorso tra il rosso a Meret e quello a Pjanic - ha certificato la conquista pressoché matematica de

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

Serie A - Napoli-Juventus 1-2 - il tabellino : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', NAPOLI - La Juve espugna il San Paolo, con il Napoli termina 2-1 . Bianconeri ...