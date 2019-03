repubblica

(Di martedì 5 marzo 2019) L'edilizia è imprigionata da una gabbia burocratica che deprime il lavoro, incentiva l'illegalità e favorisce la corruzione? Evviva allora le semplificazioni: se però non rischiano, come in questo ...

continimarco : Il governo sdogana l'abusivismo? - umbriatweets : Avete letto? Il governo sdogana l'abusivismo? - StraNotizie : Il governo sdogana l'abusivismo? -