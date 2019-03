Favoriti Strade Bianche 2019 | pronostico sul percorso

termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2019): quote esulTorna con la sua 13ma edizione, una delle più affascinanti corse del panorama ciclistico italiano. Si svolgerà infatti sabato 9 Marzo la famosa gara toscanadel UCI World Tour. Saranno 184 Km tra lesterrate del Chianti e la splendida campagna toscana.: Storia della competizione La competizione è organizzata fin dalla sua prima edizione, nel 2007, da RCS Sport e da La Gazzetta dello Sport. Questa gara prende il nome di “” dalle tipichesterrate delle campagne toscane, presenti in alcuni settori del, che rendono unica questa competizione. All’interno delsono presenti diverse peculiarità di altre classiche del Nord: come i lunghi tratti indissestate della Parigi-Roubaix e i numerosi e durissimi ...

PapuBegnis95 : #eurosportciclismo favoriti per le strade bianche? (Se non sono troppi ??) -