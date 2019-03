Casting marzo 2019 : Rai e Mediaset - posizioni ricercate e come candidarsi : Casting marzo 2019: Rai e Mediaset, posizioni ricercate e come candidarsi Chi ha intenzione di comparire in una fiction tv o in un programma a quiz Rai o Mediaset, controllerà periodicamente la pagina apposita sui siti delle rispettive emittenti. Può essere un’opportunità da cogliere al volo, un’occasione da non perdere che magari può cambiare la vita, soprattutto per gli aspiranti attori, o un semplice passatempo. Andiamo quindi a vedere ...

Casting per il 'Grande Fratello' a marzo e aprile e per uno spot pubblicitario di birra : Per l'ormai ben noto talent dal titolo Grande Fratello, la cui nuova edizione verrà condotta da Barbara D'Urso, sono state fissate alcune nuove date per le selezioni in corso già da qualche tempo. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di figuranti per realizzare uno spot di carattere pubblicitario connesso ad un importante marchio di birra. Le riprese verranno effettuate a Varese. Grande Fratello Sono state fissate nuove date per le ...