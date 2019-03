Aids | in un paziente il virus HIV è stato fermato da una particolare proteina

Aids - curato dal virus Hiv il secondo paziente al mondo : Per la sola seconda volta in assoluto dall'inizio dell'epidemia, e a 12 anni dal primo caso, un paziente sembra esser stato guarito dall'Hiv. secondo quanto riporta l'edizione di Nature in uscita domani, un altro paziente, a Londra, sembrerebbe esser stato curato dal virus che causa l'Aids. Sia per quest'ultimo paziente — che resta anonimo — sia per il caso di dodici anni fa di Thimothy Ray Brown la cura è avvenuta con trapianti di midollo ...