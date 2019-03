Ultime Notizie Roma del 04-03-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la generale di Bologna per ricorso in Cassazione contro la sentenza della corte di Assise di appello per quasi dimezzato da 30 a 13 anni la pena per Michele Castaldo micidiale con prezzo di Olga Matei mi aveva una relazione da circa un mese e la sentenza si concedono le attenuanti generiche anche perché l’uomo era impresa una tempesta emotiva ...

Ultime Notizie Roma del 04-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale lunedì 4 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nicola Zingaretti ho tenuto almeno il 70% dei consensi oltre un milione di voti alle primarie del PD secondo le proiezioni del suo comitato non sarà un capo ma il leader di una comunità ha detto il neo segretario del PD sarà ancora unita cambiamento è ancora cambiamento Grazie all’Italia che non si piega e che vuole arginare un governo ...

Ultime Notizie Roma del 03-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara lunghe chiudere il gazebo dove si vota per eleggere il nuovo leader del Partito Democratico dopo segnalazioni da varie parti d’Italia è stato chiesto di stampare altre schede affluenza verso 1,5 milioni di voti di Zingaretti è un voto contro il governo è un voto per il cambiamento di Romano Prodi al Sergio dove ha votato a ...

Ultime Notizie Roma del 03-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con le formazioni per domenica 3 marzo Viene Claudio Giuliano Ferrigno l’Italia divisa sul nulla il titolo di un post di Beppe Grillo sulla manifestazione di Milano contro il razzismo di ieri Mi scusi vamente mediatico scrive il garante del MoVimento 5 Stelle secondo il quale il vero problema è un crescente egoismo sociale che paese scegliere farti problemi piuttosto che tenere i suoi milioni di ...

Ultime Notizie Roma del 03-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ma pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno popolo del PD di oggi il suo nuovo leader dopo la stagione di Matteo Renzi La leggenda di Martina incontro alle primarie Zingaretti già chiedendo se stamattina / alleanze a sinistra e rapporto col Movimento 5 Stelle potranno recarsi ai seggi fino alle 20:00 ci si potrà recare le sedi dei circoli o negli oltre 7000 gazebo allestiti in diversi si registrano ...

Ultime Notizie Roma del 03-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Partito Democratico Cerca il nuovo segretario di partito attraverso le primarie oggi si vota nel gazebo tre candidati Zingaretti Giachetti e lo stesso Martina reggente uscente dopo la stagione Renzi sono divisi sulle alleanze a sinistra Sul rapporto con i cinque stelle queste le differenze tra i tre candidati chi riceverà almeno il 50% dei voti diventa ...