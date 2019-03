Mourinho strizza l’occhio al Real Madrid | “non avrei nessun problema a ritornare”

sportfair

(Di lunedì 4 marzo 2019)ed il suo possibile ritorno al, l’allenatore portoghese non esclude la possibilità di tornare a sedere sulla panchina dei Blancos “Una delle miei migliori sensazioni nel mondo del calcio è essere tornato al Chelsea, quando ti chiamano una seconda volta significa che sanno quanto sei bravo, è una bella sensazione”. Così Joséparla del suo possibile ritorno alai microfoni di Bein Sports. I Blancos, dopo la doppia sconfitta contro il Barcellona in campionato ed in Coppa del Re, potrebbero ambire ad un cambio in panchina. Il portoghese potrebbe essere, in questo caso, il candidato migliore e lo Special One sembra non disprezzare questa opzione.“Tornare in un club in cui sono stato? – ha continuato– Per un club con la giusta struttura e le giuste ambizioni, nonalcun. È un motivo ...

MondoPalermo : Real Madrid, Mourinho strizza l’occhiolino ai blancos: “Una società simbolo, tornare in un vecchio club…”… - Mediagol : Real Madrid, Mourinho strizza l'occhiolino ai blancos: 'Una società simbolo, tornare in un vecchio club...'… - giornalesm : Mourinho strizza l'occhio all'Inter: ''E' il mio ambiente ideale'' - -