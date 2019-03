Marelli d’accordo con Ancelotti | “era davvero chiara occasione da rete? Rocchi frettoloso”

ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) Lunga e approfondita analisi dell’arbitraggio didi Napoli-Juventus sul blog dell’arbitro Lucatitola: “è difficile ricordare una partita più difficile di Napoli-Juventus”. Ed elogia la prestazione di: “non può essere giudicata sulla base di uno o due episodi decontestualizzati da una gara che, per certi versi, è la più difficile di cui abbia ricordi”. E ancora: “si è trovato tra le mani una gara di una difficoltà inimmaginabile che ha giustificato pienamente la scelta di Rizzoli. Una gara di questo genere è rimasta nei limiti della correttezza solo ed esclusivamente per la straordinaria personalità di”.Poipassa all’episodio chiave: l’espulsione di Meret su retropassaggio sbagliato di Malcuit.Scrive che :non c’entra niente il piede a martello di Meret. «L’uscita del portiere è certamente “alla ...

