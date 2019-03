Il Nome della Rosa | Rai1 punta in alto con il thriller storico di Umberto Eco

Tutto quello che c'è da sapere sul Il Nome della rosa : Disilluso dalla lotta che non ha cambiato il mondo come sperava, Remigio ora vorrebbe solo vivere nell'anonimato. L'arrivo prima delle due delegazioni e poi di Anna, lo riporta però a quel passato ...

Chi è Damian Hardung - Adso da Melk ne Il Nome della Rosa : Damian Hardung è uno dei protagonisti de Il Nome della Rosa, dove interpreta Adso da Melk. Giovanissimo, ma con alle spalle un grande successo, l’attore tedesco presto diventerà famoso anche in Italia grazie alla fiction in cui recita accanto a John Turturro e Rupert Everett. Era il 1986 quando Sean Connery sbarcò al cinema con il film tratto dal romanzo di Umberto Eco, la serie tv ispirata a Il Nome della Rosa punta ad affascinare anche ...

Speriamo che Il Nome della rosa non sia la risposta italiana a Game of Thrones : Dopo mesi di attesa, stasera debutterà su Rai 1 la serie tv tratta dal romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa. Dopo il successo oltreoceano de L’amica geniale, questa volta la Rai punta alla conquista del Regno Unito: la Bbc, infatti, trasmetterà le 8 puntate in prima serata, in attesa che Guglielmo da Baskerville conquisti anche il pubblico degli altri 136 paesi che hanno acquistato la serie. Vista l’ambientazione medievale, l’origine ...

Dal post-moderno alla post-verità : perché "Il Nome della rosa" è tanto attuale : Ripensando alla vita e all'attività di Umberto Eco sembra quasi di sentire risuonare una frase del suo maestro, il filosofo Luigi Pareyson: "Ciascuno di noi nasce con un'idea in testa e per tutta la vita non fa che girarvi intorno". L'intellettuale, che con Pareyson si era laureato presentando una tesi sul problema estetico in Tommaso D'Aquino, riprenderà quel pensiero in età matura, convenendo: "Anch'io non faccio che ...

Il Nome della Rosa arriva in tv : ma cosa ne pensava Umberto Eco delle serie televisive? : Fra gli anni Sessanta e Ottanta Umberto Eco scrisse moltissimo di serie tv, illuminandoci sull'enorme valore della "serialità" nella società contemporanea. A poche ore dal debutto sul piccolo schermo della mini serie ispirata a "Il Nome della Rosa", il suo capolavoro più famoso, è interessante tornare a rileggere ciò che Eco pensava di questa particolare forma di narrazione.Continua a leggere

Il Nome della rosa - cinque cose da sapere prima di vedere la nuova miniserie Rai : Stacco a 39 anni dopo l'uscita del libro: stiamo per tornare nel mondo di Eco, per un nuovo adattamento del romanzo prodotto dalla Rai e destinato alla prima serata di Rai Uno. Una miniserie ...

Il Nome della rosa - la serie tv : cast - trama e curiosità (cosa cambia rispetto al film) : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...

Micheal Emerson dopo Il Nome della Rosa sarà diabolico nel pilot Evil : La religione è al centro della carriera di Michael Emerson. Diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Linus in Lost, Micheal Emerson da questa sera, lunedì 4 marzo, sarà L'Abate Abbone ne Il Nome della Rosa su Rai 1, un uomo avido e ambiguo che incaricherà Guglielmo (John Turturro) di trovare il colpevole degli omicidi che stanno sconvolgendo l'Abbazia, prima dell'inizio della Disputa, ma sarà preoccupato quando il frate inizia a ...

Il Nome della rosa - anticipazioni seconda puntata : un nuovo delitto : anticipazioni Il nome della rosa – La serie: seconda puntata dell’11 marzo I misteri si infittiscono nella seconda puntata de Il nome della rosa – La serie. La fiction in quattro puntate colorerà il prime time del lunedì di Rai1 per tutto il mese di marzo. Nella prossima puntata della serie evento, tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, nuovi delitti tingeranno di giallo una trama già ricca di misteri. Guglielmo da ...

Il Nome della Rosa dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : IL Nome Della Rosa dove vedere. Da lunedì 4 marzo 2019 arriva su Rai 1 l’attesissima serie tv internazionale tratta dal capolavoro di Umberto Eco. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TUTTO SU #ILNomeDellaRosa Il Nome Della Rosa dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Il Nome Della Rosa andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:20 il lunedì a partire dal 4 marzo. Sarà possibile ...

Il regalo di Fazio a John Turturro - l’omaggio a Il Nome della Rosa : “Guglielmo è lo Sherlock Holmes del Medioevo” (video) : Accolto con una standing ovation dal pubblico, John Turturro è stato uno dei grandi ospiti del programma Che Tempo Che Fa. L'attore americano è il protagonista de Il Nome della Rosa, serie evento che andrà in onda per quattro puntate su Rai1 a partire dal 4 marzo. La trasposizione televisiva del best seller di Umberto Eco è una delle produzioni più attese di questa stagione televisiva. John Turturro ha spiegato in che modo è entrato nei ...

Replica Il Nome della rosa : l'appuntamento di stasera 4 marzo visibile su Rai Play : Prevista per lunedì, 4 marzo, alle ore 21:25, la messa in onda del primo episodio de Il nome della rosa, tratto dal celeberrimo romanzo di Umberto Eco, con la regia di Giacomo Battiato. Su Rai 1 sarà visibile in diretta tv ma, se non si avrà modo di seguire la puntata, si potrà vedere comodamente in Replica, attraverso il sito streaming Rai Play. Prima puntata della serie tv: come rivedere in Replica la puntata del 4 marzo Rivedere la puntata in ...

