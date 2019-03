Il match si gioca a -27Â° | è record per una partita giocata negli Usa

Napoli-Juventus - il big match si gioca anche sui bilanci economici : Che gli italiani siano un popolo di allenatori è risaputo. Nonostante non siano pochi i giocatori (vedi Kolarov) e gli allenatori che, alla spicciolata, hanno bollato i tifosi come incompetenti in materia. Eppure qualcosa sta cambiando (e non per le critiche). Nell’immaginario collettivo i milioni di tecnici nostrani si stanno trasformando, potenziandosi, sempre più in manager all’inglese. Decidere chi schierare o il sistema di gioco non basta ...

Milan-Napoli diretta live : le formazioni ufficiali - si gioca il big match : Milan-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, si gioca il big match, in campo Milan e Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Gattuso punta la qualificazione in Champions League, di fronte la squadra di Ancelotti, stagione strepitosa per gli azzurri, l’unica squadra in grado di poter lottare con la Juventus. Milan-Napoli diretta live MILAN ...

Tennis - Marco Cecchinato avanza a Doha : “Giocato un match solido. La semifinale? Berdych è un top player” : Marco Cecchinato ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha: la bella vittoria sul serbo Dusan Lajovic ha permesso all’azzurro di passare il turno sul cemento della capitale del Qatar e di salire al numero 18 del ranking ATP ottenendo così il suo best ranking. Il siciliano, che domani se la vedrà contro il ceco Thomas Berdych, ha disputato un’ottima partita contro un avversario comunque insidioso e ...