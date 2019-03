Comunali | la Lega prepara la lista | candidati scelti da un comitato ' No ai transfughi'

Rovigo - il fallimento della Lega : si dimettono 22 consiglieri Comunali. Massimo Bergamin non è più sindaco : Nel 2015 l’impresa della Lega Nord a Rovigo era stata memorabile. Nel capoluogo del Polesine, da sempre “terra rossa”, sfruttando anche l’effetto dell’elezione di Luca Zaia in Regione, il candidato Massimo Bergamin, ex autista di autobus, aveva sbaragliato il centrosinistra. Al balottaggio aveva conquistato quasi il 60 percento dei voti, grazie all’appoggio di Forza Italia e Obiettivo Rovigo. Quattro anni dopo, ...

Il marito della Kyenge : "Mi presento con la Lega alle Comunali". Lei : "Presto il divorzio" : Continuerò la mia battaglia politica sulla stessa linea della lotta all'esclusione e alla xenofobia, promuovendo l'inclusione e la coesione sociale in Italia. Un grazie di cuore a tutti per i ...

Comunali : Domenico Grispino si candida per la Lega a Castelfranco Emilia : Il marito dell'eurodeputata Cecile Kyenge ha deciso di candidarsi alle Comunali per il partito di Matteo Salvini, dichiarando a La Zanzara su Radio 24: "Sono persone perbene". Il marito della Kyenge a La Zanzara: 'Favorevole allo slogan aiutiamoli a casa loro' Nella lunga intervista rilasciata al programma di Radio 24, Domenico Grispino ha dichiarato che si candiderà per le elezioni Comunali di Castelfranco Emilia mettendo a disposizione tutte ...

Il marito di Cécile Kyenge si candida con la Lega alle Comunali : “Sono persone perbene” : Il marito di Cécile Kyenge, eurodeputata Pd, ha annunciato che si candiderà con la Lega alle prossime elezioni Comunali in provincia di Modena. “Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle Comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega”. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Domenico Grispino, marito della parlamentare Pd, a La Zanzara su Radio 24. “Ci sono le elezioni ...