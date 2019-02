Tav | Conte | sto studiando i dossier

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme : sul Tavolo investimenti e autonomie : cena di lavoro per i tre leader del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono riuniti questa sera per una cena di ...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : Un vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Ok Senato al Decretone - passa alla camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : ... mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca all'appello in quest'Aula anche il ministro dell'Economia ma ne capisco l'imbarazzo". AnnaMaria Bernini, annunciando il voto negativo di Forza Italia, ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...

Osvaldo : 'Nella gara contro l'Hellas Verona Conte ribaltò il Tavolo e insultò tutti' : Dopo l'inaspettata sconfitta in Champions League con l'Atletico, la Juventus si rituffa in campionato con l'obiettivo di conquistare altri tre punti contro il Bologna. Il doppio ex Pablo Daniel Osvaldo, nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della Serie A, ha ricordato i suoi trascorsi nei due club. Quando l'ex attaccante, ora musicista, era un tesserato del Bologna aveva come allenatore Sinisa Mihajlovic, il quale sapeva come far ...

Centinaio : "Chiederò a Conte perché la Tav è congelata" : Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio questa mattina è stato ospite di Agorà su Raitre e ha parlato di alcuni degli argomenti più scottanti di questo periodo, ossia la Tav (oggi si discute la mozione Lega-M5S) e le proteste dei pastori sardi.Per quanto riguarda la Torino-Lione, su cui Lega e M5S proprio non riescono a trovare un accordo, il leghista Centinaio ha detto:"L'obiettivo è quello di riaprire in cantieri, se ...

Grillo contestato : «Dimettiti da garante - siete porTavoce di Salvini» : Prima dello show al Teatro Brancaccio, alcuni contestatori hanno innalzato striscioni contro il Movimento: «Avete tradito i nostri valori solo per le poltrone»

Diciotti - Morelli (Lega) : “Voto online M5s? Metodo assolutamente contestabile. Tav? Lo vogliono gli italiani” : “Voto dei 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau in merito al caso Diciotti-Salvini? Se loro ritengono che sia un Metodo giusto per i loro iscritti, fanno bene. Per me è un Metodo assolutamente contestabile. Se per loro la democrazia è quella digitale, ce ne facciamo una ragione“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato della Lega, Alessandro Morelli, si pronuncia sul voto online dei 5 ...

"ASSOLTO" SALVINI/ Il voto a Tavolino di M5s allunga la vita a Conte : Gli iscritti al M5s hanno votato in 52.417: il 59% ha detto no all'autorizzazione a procedere contro SALVINI. Un referendum che blinda il governo?

Vittorio Sgarbi : "Io anarchico insurrezionalista - contesTavo il Pci da sinistra. Oggi c'è Salvini - il futuro è suo" : Vittorio Sgarbi andava in una scuola di campagna, "non avevano mai visto un bambino con gli occhiali. Mi chiamavano "Uccialina", con una venatura femminea. Ricordo il primo insulto che mi gridarono in faccia: carogna!Mia madre disse solo: dagli più pugni di quelli che prendi. Li considerava ignoranti; non aveva capito che cultura e agricoltura sono legate, come dimostrerà poi Carlin Petrini. Purtroppo mi impedirono di imparare il ...

Tav - Toninelli : “Nessuno contesti analisi costi-benefici. Coppola? Ha scritto un appuntino e non era del team esperti” : “analisi costi-benefici sul Tav? E’ enormemente e impietosamente negativa, ma tra noi e Lega si è sempre discusso in modo concreto e obiettivo, tra persone perbene e prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo e sono convinto che non ne abbia neanche la Lega. Ma nessuno contesti quella relazione, perché è l’unica analisi scientifica fatta da economisti dei trasporti”. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Chiara ...