Scritte choc e svastiche a Roma

Alpini - Scritte choc a Milano : "Stuprano e molestano. No al raduno" : Vergognose scritte contro il corpo degli Alpini sono comparse a decine stamani lungo via Padova a Milano. Parole scritte con una accesa e ben visibile vernice rossa, realizzate probabilmente utilizzando uno stencil così da poter replicare il messaggio nella maniera più rapida possibile."Gli Alpini stuprano e molestano. No al raduno", si legge in modo chiaro. Evidente il fatto che la scelta di proporre un testo del genere si ricolleghi al raduno ...