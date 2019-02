Le app più innovative del Mobile World Congress 2019

Formazione : Rizzoli - '1 mln in più ad apprendistato e 7 per Lombardia plus' : Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Da Regione Lombardia un altro milione di euro per finanziare l'apprendistato di primo livello. Il milione in più si aggiunge agli 11,5 già completamente utilizzati per le 2060 doti prenotate, da maggio 2018 a oggi. Il decreto con cui è stato ratificato il nuovo stanziam

Misterioso codice su statua più antica del mondo - per esperti rappresenta 'demoni passati' : La scultura in legno più antica del mondo, ritrovata in Russia nel 1800, presenta un Misterioso codice antico. Secondo gli esperti questa statua però risale a un periodo in cui ancora non erano state concepite neanche le divinità, dunque i simboli su di essa potrebbero riferirsi a riti magici e antichi demoni del passato. Il codice Misterioso della statua vecchia di 11500 anni Secondo Mikhail Zhilin, ricercatore del Dipartimento di Archeologia ...

«In Lombardia il bonus bebè discrimina stranieri e fasce più povere» : la sentenza della corte d'appello : La corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittime e discriminatorie le norme sul bonus bebè varate dalla Regione Lombardia , perché escludono una parte dei cittadini stranieri che risiedono sul ...

Carnevale 2019 - Buon Giovedì Grasso : ecco PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più simpatiche e divertenti per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Inizia il Carnevale 2018: il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo, prima della Pasqua. I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, ossia l’ultimo Giovedì e l’ultimo martedì ...

Carnevale 2019 - Buon Giovedì Grasso : ecco i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Iniziano i festeggiamenti del Carnevale 2019: il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo, prima della Pasqua. I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, ossia l’ultimo Giovedì e ...

Carnevale 2019 - Buon Giovedì Grasso! Ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e Whatsapp : 1/44 ...

Michelle Hunziker - l'appello su Instagram : 'Non date più forza agli haters' : Alcuni follower non avevano apprezzato, considerando la sua storia non del tutto paragonabile a quelle narrate dalla politica e dalla cronaca attuale. Michelle come al solito non si è persa d'animo, ...

Giappone - alla nascita pesava 268 grammi : dopo 5 mesi va a casa il bimbo prematuro più piccolo del mondo : È tornato a casa da una settimana, dopo avere trascorso i suoi primi cinque mesi di vita in ospedale. Perché il neonato, nato a Tokyo, alla nascita pesava 268 grammi. Ed è lui, a oggi, il bimbo più piccolo mai venuto al mondo. dopo di lui un bimbo nato nel 2008 che pesava 274 grammi e una bimba di 252 nel 2015, entrambi tedeschi. A conservare l’anagrafe dei prematuri più ‘leggeri’ del mondo è l’Università dell’Iowa. Il piccolo, ...

La Spagna strappa all'Italia il titolo di nazione più in salute del mondo : Sarà per il gazpacho? Sarà per la paella? O magari per quel bicchierino di sangria che aiuta il buonumore? Stereotipi a parte, la Spagna ha ufficialmente strappato all'Italia il titolo di nazione più in salute del mondo. Lo conferma l'edizione 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, l'indice che ogni due anni analizza lo stato di salute, l'alimentazione, l'aspettativa di vita e il sistema sanitario di ...

Le mappe digitali 3D non saranno più le stesse con la rete 5G di NTT DATA - : ... che aiuteranno queste aziende a ottimizzare i loro investimenti infrastrutturali e ad accelerare le implementazioni 5G in tutto il mondo.' In Italia NTT DATA utilizza da tempo la tecnologia AW3D per ...

La più grande mappa del tesoro mai esistita : 681 galeoni sommersi : la più grande mappa del tesoro mai esistita, che localizza la posizione e indica i carichi preziosi dei quasi 700 vascelli, naufragati nelle Americhe dal 1492 fino al 1898. Un gruppo di studiosi ...

CIES - la classifica dei 20 giovani più 'esperti' d'Europa : Donnarumma batte Mbappé : Analisi a cura del CIES Football Observatory sui giovani nati dal 1998 in poi. Chi tra di loro ha guadagnato più esperienza negli ultimi due anni di calcio? Donnarumma primo nella graduatoria generale,...