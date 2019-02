Investe e uccide un ciclista | preso pirata della strada 84enne | era dal carrozziere

Scozia - Investe e uccide una 12enne : scende dall'auto e si accorge che è sua figlia : Una beffa del destino quella accaduta nei giorni scorsi in Scozia e che ha visto coinvolto un giovane padre e la sua bambina di appena 12 anni. La tragedia si è consumata per le strade di Glasgow, dove John McLaren, un uomo di 38 anni, stava viaggiando a bordo della sua automobile quando improvvisamente ha investito una giovane ragazzina. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, al momento dell'impatto l'uomo è subito sceso dalla ...

Investe e uccide un uomo sulla statale - 'pirata' incastrato da uno specchietto : Ha un nome e un volto l'uomo che nella serata di domenica, a Mileto, in Calabria, ha investito con l'auto lanciata a tutta velocità un uomo. L'incidente è avvenuto sulla statale 18, all'altezza della ...

Firenze - in auto Investe e prova a uccidere la cognata : Firenze, in auto investe e prova a uccidere la cognata Al volante un 49enne che è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Dietro al gesto dissapori familiari per questioni di eredità. La 65enne travolta ha riportato fratture multiple e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita Parole chiave: ...

Firenze - in auto Investe e prova a uccidere la cognata - : Al volante un 49enne che è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Dietro al gesto dissapori familiari per questioni di eredità. La 65enne travolta ha riportato fratture multiple e contusioni, ...

Brescia - inserisce per errore la marcia : Investe e uccide la moglie Natalina trascinandola per metri : Incidente tragico oggi nella piazza centrale di Pontevico, paese in provincia di Brescia. Un uomo ha ingranato per errore la marcia del cambio automatico e ha travolto e ucciso la moglie....

Brescia - in retromarcia Investe e uccide per errore la moglie : trascinata per metri : Una brutto fatto di cronaca si è verificato poco prima delle ore 14:00 di oggi, domenica 3 febbraio 2019. Un uomo ha infatti investito per errore sua moglie con l'automobile di famiglia. La tragedia si è verificata a Pontevico, nel Bresciano, nella piazza centrale del paese. Non sono ancora chiare le cause del tragico dell'incidente, ma sembra che si sia trattato a tutti gli effetti di una tragica fatalità. Forse un malore, o una banale ...

Valle d'Aosta - valanga Investe e uccide scialpinista : Uno scialpinista è morto travolto da una valanga che si è staccata dopo le 13.30 sotto la punta Oilletta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre, nell'alta Valle d'Aosta. Illesi altri due ...

Cesena : Investe e uccide un pedone - poi scappa e si costituisce dopo ore : Una ragazza di 29 anni ha travolto e ucciso un anziano di 87, poi non si è fermata a prestare soccorso costituendosi dopo ore ai carabinieri.Continua a leggere

Tesla Model S in modalità Autopilot Investe e “uccide” un robot. Fake o delirio a Las Vegas? – VIDEO : Solo silicio e circuito stampato. Per un computer non esiste un Dio, e ancora neppure un Io. Dunque quel che è andato in scena nella notte di domenica su Paradise Road a Las Vegas non è un omicidio. Ma resta clamoroso, e diventa imbarazzante, ridicolo. Forse perfino falso. A pochi metri e a poche ore dall’apertura dei battenti del CES, la più famosa e famelica kermesse tecnologica al mondo, una Tesla Model S probabilmente in modalità ...