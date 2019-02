Di Maio | «Tutti i risparmi della spending review al taglio del cuneo»

Marco Travaglio : "Salvini - Di Maio e Renzi : tutti posseduti da Berlusconi" : tutti posseduti da Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, il direttore Marco Travaglio dipinge tutti gli attuali leader politici, sia di maggioranza che di opposizione, come se fossero "posseduti" dal Cav. "Il 18 febbraio è la classica data da segnare in nero sul calendario. Gli storici la ricorderanno come il primo giorno dell'ennesima resurrezione di B. Nel giro di un'ora, fra le 21 e le 22, tutto il fronte politico ...

Luigi Di Maio : 'Il voto su Rousseau è democrazia diretta e il risultato ci unisce tutti' : Ospite a "Di Martedì" di Giovanni Floris, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si è soffermato particolarmente sul caso della nave Diciotti, ovvero sulla vicenda del tribunale di Catania che ha accusato di sequestro Matteo Salvini. Nell'intervista si è parlato della bufera che si è scatenata intorno alla votazione sulla piattaforma Rousseau avvenuta nella giornata di ieri, con evidenti difficoltà, e ...

M5S - voto online sul caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini Di Maio : “Grazie a tutti - sono orgoglioso” : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

Caso Diciotti - Salvini : 'Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio' : Salvini è arrivato a Maddalena senza di loro sul traghetto, ma il 'siamo tutti sulla stessa barca', quella dell'inchiesta catanese e della bufera politica connessa, è la condizione che descrive. E ...

Silvio Berlusconi : “Conte un burattino di Di Maio e Salvini? Lo pensano tutti in Europa” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulle contestazioni ricevute dal premier Conte ieri all'Europarlamento: "Verhofstadt, con cui non mi sono trovato d'accordo tante volte, ha dichiarato quello che pensano gli uomini di governo di tutta l'Europa. Siamo isolati e disprezzati da tutti i governi europei".Continua a leggere

Berlusconi : "Il Paese è in mano a Di Maio - gli italiani sono tutti pazzi!" : Ospite di 'Pomeriggio Cinque', Silvio Berlusconi se la prende con gli italiani che hanno votato il Movimento 5 stelle. Il...

Restitution day - Di Maio : “Ridati 100 milioni di euro negli ultimi anni. Entro aprile Senato approvi taglio per tutti” : I due milioni di euro restituiti dai parlamentari M5s finiranno alla Protezione civile, per interventi nelle tre regioni colpite da alluvioni o dal sisma, ovvero Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. A rivendicarlo, nel corso del primo Restitution Day della legislatura, il capo politico del M5s e vicepremier Luigi Di Maio: “Manteniamo un’altra promessa con gli italiani, in tutto sono 100 milioni di euro restituiti dal Movimento 5 Stelle allo ...

Taglio parlamentari - Maiorino (M5s) : “Sogno di tutti italiani”. Le opposizioni : “La democrazia non è un costo” : In Senato è in corso la discussione generale sulla proposta di riforma costituzionale targata M5s sul Taglio del numero dei parlamentari. Secondo Alessandra Maiorino (M5s) “è il sogno di tutti italiani, e finalmente con questo governo diventerà realtà”. Le opposizioni, con Pd, FI e LeU in testa, si dicono d’accordo con la riduzione di deputati e senatori ma contestano il contenuto della riforma, che per Andrea Causin “è ...

Reddito di cittadinanza - presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio chiama tutti sul palco : Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha svelato la carta PostePay destinata all’erogazione del Reddito di cittadinanza ed il sito web per ricorrere al sussidio. Una presentazione-show al termine della quale il vicepremier ha chiamato a raccolta tutti sul palco per una foto di gruppo con tanto di sottofondo musicale L'articolo Reddito di cittadinanza, presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio ...

Di Maio : «Sforbiciata stipendi tv - Vespa e Fazio prima di tutti» : finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3/3,5 milioni all'anno. Credo sia arrivato il tempo di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici e anche a quelli di chi ...

Carige - “domani tutti in Aula ” ma passa una settimana e non si presenta nessuno. Parla Di Maio e la Camera è deserta : Il vice presidente del Consiglio, Luigi di Maio è stato chiamato a rispondere in Aula sui provvedimenti presi a salvataggio della banca Carige. Un provvedimento, quello del governo, che ha fatto molto discutere. Il ministro in Aula ha denunciato con nomi e cognomi tutti i responsabili del fallimento della banca ma, a differenza di qualche settimana fa, la cosa sembra non importare alle forze di opposizione e maggioranza al punto da disertare ...

Lobby - sei mesi di buio su incontri di Di Maio. Il Mise corre ai ripari mettendo online (quasi) tutti gli appuntamenti : Gli incontri di Luigi Di Maio coi lobbisti per sei mesi sono rimasti avvolti dal mistero. L’apposito registro introdotto al ministro dello Sviluppo Economico è rimasto fermo a maggio del 2018, praticamente all’avvicendamento col ministro Carlo Calenda (Pd) che lo aveva creato e regolamentato prevedendo aggiornamenti bimestrali. Il sito OpenPolis se n’è accorto e ne ha chiesto conto rilevando come quel vuoto costituisca uno scivolone per il ...