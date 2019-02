Cosa si sono detti Conte | Salvini e Di Maio

Pensioni privilegiate 2019 : Cosa sono - a chi spettano - esenzione Irpef : Esenti da Irpef l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, in qualità di assegni connessi alle Pensioni privilegiate ordinarie. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 63 del 19 febbraio 2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che le suddette indennità sono esenti da tassazione perché da ricomprendersi nella categoria degli assegni accessori, per i quali il DPR n. 601/1973 prevede ...

Rope per il crossifit - Cosa sono e quanto costano : Tutto quello che dovete sapere sulle funi che vengono utilizzate per praticare crossfit e non solo. Modelli, prezzi e dove...

Vertice Trump-Kim - i due leader sono arrivati in Vietnam. Sul tavolo il nucleare e le sanzioni : Cosa aspettarsi : Mancano ormai poche ore all’attesissimo meeting tra Trump e Kim Jong-un, in agenda per mercoledì e giovedì, e a Hanoi i preparativi procedono senza sosta. Bandiere americane e nordcoreane sventolano per le strade della città vietnamita, dove i ristoranti locali offrono per l’occasione un menù fusion altamente simbolico: hamburger accompagnati dal kimchi, piatto tradizionale coreano a base di verdure fermentate con spezie. Note ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Una giornata migliore e sono riuscito a spingere. Ci manca ancora qualCosa in configurazione gara” : Valentino Rossi ha concluso al quarto posto l’ultima giornata di test collettivi della MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Un day-3 che ha spazzato via alcuni dubbi circa l’incedere del “Dottore” in sella alla Yamaha. Certo, il compagno di team Maverick Vinales continua a volare e ad avere un assetto invidiabile sulla M1. Tuttavia, il centauro di Tavullia oggi può guardare con un minimo di ottimismo all’esordio ...

Gli smartphone pieghevoli Huawei e Samsung : come sono fatti e a Cosa servono : Era il gennaio del 2013, poco più di sei anni fa, e Plastic Logic mostrava al mondo il suo ZED, primo schermo flessibile, anche se solo monocromatico. Dopo di lui altre decine di esemplari, a cui non sempre è stata data la dovuta importanza. Il motivo? Troppo presto per parlare ...

Ci sono alimenti che proteggono i denti : ecco Cosa mangiare per evitare carie e altri fastidiosi disturbi : La salute dei denti passa soprattutto per gli alimenti. Ce ne sono alcuni che ci aiutano a mantenerli sani e a proteggerli dalla carie. Si tratta dei cosiddetti alimenti anticariogeni, ovvero che aiutano a contrastare l’insorgenza della carie. Di questi fanno parte tutti tutti quei cibi che richiedono una masticazione più robusta, durante la quale ‘puliscono’, disinfettano e massaggiano denti e gengive; quelli che contengono ...

"Che Cosa sono venuta a fare?" : scontro Amadeus-Marcella Bella : Scoppia ancora la polemica a 'Ora o mai più'. Protagonista di un acceso scontro con Amadeus è Marcella Bella . La cantante viene pizzicata dietro le quinte del programma mentre si lamenta con la coach ...

Fonti del diritto italiano : Cosa sono e spiegazione : Fonti del diritto italiano: cosa sono e spiegazione Anche il diritto ha le sue Fonti. Esse caratterizzano e modulano in modo variegato un qualsiasi ordinamento giuridico che, senza di esse, non avrebbe ragione di esistere e non potrebbe imporre alcunchè alla collettività. Vediamo in sintesi di che si tratta. Le Fonti del diritto italiano: quali sono e che cosa sono Dare una definizione di fonte del diritto, non è complicato: si ...

VPN : Cosa sono e tutto ciò che bisogna sapere : Sempre più spesso si parla online di sevizi VPN e sempre più di frequente utenti desiderosi di proteggere la propria privacy online scelgono questi strumenti. E’ una moda passeggera o le VPN sono qui per restare? leggi di più...

Cosa sono i bollini AGCOM e a cosa servono? : Da qualche settimana tutte le comunicazioni degli operatori sono accompagnate da bollini verdi, gialli e rossi con delle lettere indicate all'interno. cosa significano? E a cosa servono? Questi ...

Facebook video party - Cosa sono e come funzionano : Facebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook video party, cosa sono e come funzionanoFacebook ...

Pfas - Cosa sono e perché sono pericolosi per le donne incinta : I Pfas sono sostanze potenzialmente pericolose per i bambini e le donne incinta. Lo rivela una ricerca che ha destato grande clamore e che punta il dito contro le sostanze perfluoroalchiliche, responsabili di preeclampsia, incremento neonati sottopeso, diabete gestazionale, anomalie congenite del sistema nervoso e difetti congeniti al cuore. Lo studio è stato realizzato dalla Regione Veneto e getta una luce inquietante sulla salute delle future ...

Codice dei contratti pubblici e decreto sblocca cantieri - ecco Cosa sono : Codice dei contratti pubblici e decreto sblocca cantieri, ecco cosa sono Il contratto del governo del cambiamento si propone di portare avanti riforme puntuali, piuttosto che organiche. In linea con questo approccio pragmatico, pochi giorni fa il ministro Toninelli ha annunciato che il governo emanerà prossimamente un decreto-legge che porti ad una modifica graduale del Codice dei contratti pubblici. Il decreto legislativo 18 aprile ...

Bevande probiotiche : Cosa sono e come prepararle : Ci sono Bevande in grado di fare la felicità del nostro intestino: in grado cioè di aumentare il numero di batteri buoni nella nostra pancia. Alcuni di questi alimenti sono ormai noti, si trovano anche già preparati nei banchi frigo dei supermercati o dei negozi bio. Più di tutti il kefir, forse il più facile da preparare anche a casa. Facilmente avrete sentito parlare anche del kombucha, un po' più ...