A maggio la 2^ edizione del QUEEN TROPHY

Freedom - Oltre il confine - la seconda edizione su Rete 4 dal 1° maggio : Roberto Giacobbo e Freedom superano il confine della prima edizione . Il programma di divulgazione che ha debuttato sulla nuova Rete 4 il dicembre scorso tornerà con un nuovo ciclo di episodi a partire dal 1 maggio prossimo. L'ultima puntata della prima edizione , andata in onda ieri sera, 14 febbraio 2019, ha ottenuto 999mila telespettatori (4,72% di share).Fatta eccezione per questa e per un'altra puntata, le otto puntate della prima ...

Triathlon - la quarta edizione della World Cup di Cagliari anticipata al 18 maggio : Per evitare la sovrapposizione con le elezioni, la quarta edizione della World Cup di Cagliari è stata anticipata al 18 maggio A maggio la Coppa del Mondo di Triathlon tornerà in Italia. Inizialmente prevista per il 25 maggio, la quarta edizione della World Cup di Cagliari è stata anticipata al 18 maggio per evitare la sovrapposizione con le elezioni europee. ”Siamo stati costretti a cambiare data per Elezioni Europee, appuntamento ...