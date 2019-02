ilgiorno

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Milano, 27 febbraio 2019 - Claudio, ex calciatore della Juventus oggi in forza allo Zenit San Pietroburgo, torna a dedicare un pensiero a Silvia Romano , lamilanesein ...

alcinx : RT @qn_giorno: Volontaria rapita in Kenya, la 'carezza' di #Marchisio : 'Non perdiamo la speranza' #SilviaRomano #Milano - qn_giorno : Volontaria rapita in Kenya, la 'carezza' di #Marchisio : 'Non perdiamo la speranza' #SilviaRomano #Milano - EngimOng : Serve chiarezza sulla situazione della volontaria italiana rapita in #Kenya, troppo tempo è passato senza soluzione… -