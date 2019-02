Taverna ai senatori di FI | “Orgogliosi che Di Maio facesse lo steward Lui è incensurato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Siamo orgogliosi di avere un capo politico che, come tutti i ragazzi italiani, ha fatto lavori umili”. A dirlo, poco prima dell’approvazione in Senato al Decretone, è Paoladel M5s, riferendosi all’esposizione, in Aula, da parte di Antonio Saccone (FI) di un gilet con la foto di Luigi Die la scritta “”. E rivolgendosi ai banchi degli esponenti di Forza Italia: “Il nostro almeno è, mentre il vostro…”.L'articoloaidi FI: “Orgogliosi che Dilo. Lui è, invece il vostro capo politico…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

