Summit in Vietnam | Donald Trump a Kim Jong-un | ' Sarà un successo'

Vietnam - ad Hanoi Summit tra Trump e Kim : Dopo lo storico incontro dello scorso giugno tra i due Presidenti di Stati Uniti e Corea del Nord, al via il secondo summit tra Donald Trump e Kim Jong-un che si incontreranno alle 18:30, quando in ...

Summit Vietnam - Trump : "Nordcorea avrà futuro fantastico se rinuncia al nucleare" : "Il Vietnam sta fiorendo come pochi Paesi al mondo", cinguetta Trump , la "Corea del Nord farebbe lo stesso se denuclearizzasse velocemente. Il potenziale è incredibile, una grande opportunità come ...

Vietnam - anche Trump arrivato ad Hanoi per il Summit con Kim : L'articolo Vietnam , anche Trump arrivato ad Hanoi per il summit con Kim proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Nuovo Summit in programma tra Trump e Kim : forse in Vietnam : Il secondo summit Usa-Corea del Nord tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un potrebbe tenersi a marzo o aprile a Danang, in Vietnam . Lo riporta il Washington Post, secondo cui il tycoon ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo Summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang