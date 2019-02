MotoGP - Svelata la livrea Ducati Pramac griffata Lamborghini

MotoGP – Svelata in Qatar la nuova Aprilia : la RS-Gp 2019 di Iannone ed Espargaro aggressiva [GALLERY] : Aprilia : Svelata a Losail la RS-Gp 2019 : livrea a base nera, un richiamo esplicito alla tradizione La stagione 2019 di Aprilia Racing si apre all’insegna delle novità. Sia a livello tecnico sia per quanto riguarda l’organico del reparto corse italiano che, dopo una profonda riorganizzazione invernale, rinnova la sua sfida nel Motomondiale 2019 . L’aspetto più visibile del grande lavoro invernale è la nuova RS-Gp , ...

MotoGP – Svelata l’identità della nuova fidanzata di Iannone : la sexy ex di Philipp Plein tra le braccia del pilota [GALLERY] : Andrea Iannone insieme ad una donna misteriosa a bordo della sua nuova Ferrari: Svelata l’identità della presunta nuova fidanzata del pilota di MotoGp Andrea Iannone ha scatenato la curiosità dei fan dopo aver pubblicato sui social una foto della sua Ferrari con lui a bordo accanto ad una donna misteriosa. Il pilota di MotoGp non ha svelato l’identità della sua nuova presunta fidanzata , che prima dei recenti accadimenti si ...

MotoGP - La nuova livrea del Team Alma Pramac Racing sarà svelata il 27 febbraio : sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul nostro sito, sarà poi in lingua italiana sui canali di Sky Sport 24 , diretta Tv e web streaming, mentre la trasmissione sui canali FB ...

MotoGP – Svelata la nuova Suzuki GSX-RR : Rins e Mir protagonisti di uno speciale VIDEO per togliere i veli alla nuova moto : Alex Rins e Joan Mir svelano la nuova GSX-RR : la Suzuki motivata a far bene nel 2019 e migliorare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno Nessuna diretta social, nessun collegamento da chissà quale città del mondo: la Suzuki ha deciso di sorprendere tutti e di svelare la nuova GSX-RR con un VIDEO pubblicato in tutti i suoi canali web. I protagonisti della clip, che dura circa 8 minuti, sono i piloti ufficiali, Joan Mir ed Alex Rins , ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...