Matteo Salvini devasta il presidente dell' Anm | Candidati con la sinistra e fatti

Domenico De Masi : "Il Movimento 5 stelle deve mollare Matteo Salvini" : "Da quando c'è il governo gialloverde, la Lega ha guadagnato un punto al mese nei sondaggi, mentre il M5S ha perso altrettanto". Un dato incontrovertibile, scrive Domenico De Masi su Il Fatto quotidiano, "Matteo Salvini è come un leone che lentamente si sta divorando la gazzella, l'ha catturata e ad

Ignazio Corrao - parla il grillino : "Matteo Salvini non ci preoccupa - rischia di scoppiare come Matteo Renzi" : "Dobbiamo allearci solo con chi fa le nostre stesse battaglie, comitati già presenti da tempo sul territorio, persone fidate e pulite". E "sul tavolo" c'è anche la possibilità di presentare altre liste d'appoggio composte sempre da attivisti, ma con un simbolo diverso". Ignazio Corrao, già capogrupp

La sfida di Carlo Calenda a Matteo Salvini : Chi l'ha detto che solo i sovranisti, quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella, fanno il bagno nell'acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista pic.twitter.com/a0wxlrNek2 " Carlo Calenda, @...

Silvio Berlusconi - lo sfogo al telefono : "Matteo Salvini come Alfano - non ha capito che..." : "Mai più con il centrodestra". Matteo Salvini ha scatenato una guerra con Forza Italia, forse senza ritorno. E Repubblica ci sguazza. Un retroscena del quotidiano diretto da pochi giorni da Carlo Verdelli riferisce di una telefonata-sfogo di Silvio Berlusconi da Arcore: "Matteo inizia a ricordarmi A

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : 'So che dentro la Lega...'. Fonti riservate : trema il Capitano? : E passare con il nascente polo di Giorgia Meloni e Giovanni Toti , assicura la Carfagna, 'vorrebbe dire rinnegare vent'anni di storia politica. Non temiamo né esodi né fughe'.

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : "So che dentro la Lega...". Fonti riservate : trema il Capitano? : "Quanto astio Matteo Salvini, ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia?". Mara Carfagna affida a Twitter il suo primo commento dopo la chiusura del leader della Lega e il suo "mai più centrodestra". E ora la vicepresidente forzista della Camera esce allo scoperto, rilanciando: "Si è alleato coi nostr

Carlo Calenda sfida Matteo Salvini in costume da bagno : Carlo Calenda risponde a Matteo Salvini con questa foto. L'ex ministro dello Sviluppo economico si è fatto ritrarre in costume da bagno , dopo un tuffo in un laghetto di montagna, mentre, noncurante ...

Silvio Berlusconi - la profezia sul futuro politico di Matteo Salvini : "Perché deve stare molto attento" : Da un lato Matteo Salvini in una serie di interviste dice chiaro e tondo che non tornerà più con Silvio Berlusconi: parole pubbliche, consegnate agli italiani all'indomani del voto in Sardegna. Dall'altro c'è un Cavaliere ovviamente amareggiato per questo ma felice per il naufragio dei grillini. E i

Matteo Salvini - la frase che fa saltare i nervi al centrodestra : "Mai più con loro" : Di ritorni al passato Matteo Salvini non vuol neanche sentirne parlare. Pochi minuti dopo che il lentissimo spoglio delle regionali in Sardegna aveva chiarito la vittoria del leghista Christian Solinas, da Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno perso tempo per ricordare all'alleato del Carroccio

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini : “A livello nazionale si va avanti compatti come treni” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito che il risultato in Sardegna non avrà conseguenza sulla tenuta del governo: "A livello nazionale si va avanti compatti. Ho dato la mia parola. Abbiamo un contratto. Abbiamo tante riforme da completare. A livello nazionale si va avanti come treni. La gente ci chiede di fare bene, fare veloce"Continua a leggere

Luigi Di Maio implora Matteo Salvini : "Facciamo slittare la legittima difesa o mi massacrano" : Spalle al muro. È questa la condizione in cui versa Luigi Di Maio dopo il voto in Sardegna, dagli esiti catastrofici per il suo M5s. Il leaderino, ora, teme di avere le ore contate: i dissidenti grillini sono pronti a tutto pur di liberarsi di lui, e boatos danno conto del fatto che anche Beppe Gril