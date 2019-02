India-Pakistan | prove di guerra aerea sui cieli dei Kashmir

Kashmir - Pakistan abbatte due jet Indiani - FOTO : ...

Pakistan abbatte due aerei Indiani - si sfiora guerra in Kashmir. Sale la tensione tra le due potenze nucleari : A parole, sia India che Pakistan rifuggono dall'ipotesi di una nuova guerra per il Kashmir ma la tensione tra i due acerrimi nemici, e potenze nucleari, ha registrato una nuova escalation, con reciproci raid aerei lungo il confine de facto nella regione contesa. Il governo di Islamabad sostiene di aver abbattuto due caccia indiani e di aver catturato i piloti, mentre New Delhi riferisce di aver perso un solo Mig21 e di aver distrutto un jet ...

Tensioni tra India e Pakistan : bloccate le ricerche dell'alpinista disperso Daniele Nardi : A causa delle Tensioni tra India e Pakistan nelle zone di confine, l'elicottero incaricato di avviare le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard - di cui non si hanno notizie da domenica scorsa sul Nanga Parbat - è bloccato a Skardu, a poca distanza dal campo base. Lo comunicato lo staff di Nardi che sta cercando di trovare una rapida soluzione per consentire all'elicottero di sorvolare la montagna alla ricerca dei due alpinisti.Assieme ...

Tensione India-Pakistan : «Islamabad ha abbattuto nostro jet»| La crisi in 4 punti : L'annuncio a poche ora dalla rappresaglia di Islamabad all’incursione aerea condotta ieri dall’India contro il «covo degli estremisti». Nuova Delhi: abbattuto un jet pachistano, nello scontro abbiamo perso un caccia e un pilota è scomparso. Islamabad: «Catturato da noi»