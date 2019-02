Il primo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 cambia l’aspetto del notch

Ecco di più sul primo importante aggiornamento di Anthem : EA svela qualche nuova informazione sul prossimo grande aggiornamento in che arriverà per Anthem, riporta PCgamer.Come possiamo vedere, il prossimo "big update" si chiamerà Echoes of Reality e giungerà sui server a marzo. EA ha una chiara visione del futuro post-lancio del gioco, pianificando il lancio di tre nuovi "atti". Il primo giungerà per l'appunto a marzo, si chiamerà Echoes of Reality e sarà composta da tre aggiornamenti separati: ...