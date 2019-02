Il debito italiano non scenderà Per l' Ue è colpa della manovra

Nowotny : “Il debito italiano un pericolo per l’Ue. È sbagliato cancellare le riforme” : Professore di economia per oltre un quarto di secolo, ex Ceo di un’importante banca di Vienna, Ewald Nowotny, 74 anni, dal 2008 è il governatore della Banca centrale austriaca. Di formazione keynesiana, è stato il primo socialdemocratico chiamato a ricoprire questo ruolo nel suo Paese. Membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bc...

Nowotny : "Il debito italiano un pericolo per l'Ue. È sbagliato cancellare le riforme" : Il governatore della banca centrale austriaca: «La bassa crescita del Paese è un problema. La cancellazione della legge Fornero e del Jobs Act preoccupa la Commissione. Il disavanzo va ridotto»

Rating Italia 2019 : Fitch lo conferma e lancia allert sul debito pubblico italiano : Il primo e più importante elemento di condizionamento, in negativo, dell'economia del Bel Paese è il debito pubblico Italiano. Gli analisti lo hanno detto chiaramente: Rating e outlook dell'Italia ...

Governo - tornano le forche caudine delle agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito italiano : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

debito italiano - banche francesi i più importanti creditori esteri : È sufficiente guardare il ruolo delle banche francesi nella nostra Penisola per capire che non è auspicabile incrinare il rapporto tra i due Paesi. Anche perché già c’è il rallentamento economico italiano a frenare gli investimenti e l’appetibilità dello Stivale...

debito italiano - sono le banche francesi i più importanti creditori esteri : In realtà le banche estere di tutti i Paesi hanno un ruolo importante nel sostegno della nostra economia: secondo i dati dell'Aibe, Associazione italiana banche estere, gli istituti creditizi ...

debito italiano - sono le banche francesi i più importanti creditori esteri : È sufficiente guardare il ruolo delle banche francesi nella nostra Penisola per capire che non è auspicabile incrinare il rapporto tra i due Paesi. Anche perché già c’è il rallentamento economico italiano a frenare gli investimenti e l’appetibilità dello Stivale...

Alert Capital Economics : tra dieci anni debito italiano oltre il 145% del PIL : Per prevenire l'aumento del rapporto debito/PIL l'economia italiana ha bisogno di crescere molto più rapidamente di quanto non ha fatto nell'ultimo decennio ma ci sembra alquanto improbabile che ...

Tria : vi spiego perché debito italiano è sostenibile : ... il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è convinto che l'Italia sia lontana dal rischio insolvenza. In una recente lectio magistralis tenuta alla Columbia University di New York, il titolare di ...

Tria a New York : "Investimento su debito italiano conveniente e sicuro" : Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana" . Per quanto riguarda gli investimenti, il Ministro esorta a combattere il pessimismo anche in quel campo, poiché i dati convincono ...

Tria a Washington : “Il debito italiano è un buon affare” : Il debito sovrano italiano è un investimento sicuro. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria lancia un messaggio di fiducia agli investitori americani durante il suo viaggio negli Stati Uniti che dopo la tappa istituzionale di Washington lo vedrà oggi a New York con la comunità finanziaria. «Il nostro debito sovrano attualmente credo che sia un buo...

Tria a Washington : "Il debito italiano è un buon affare" : 'Al di là degli aspetti definitori e convenzionali non credo che questo cambi molto della situazione sia italiana sia nell'ambito dell'evoluzione dell'economia europea'.

Tria - debito italiano è un buon affare : Alla vigilia dei nuovi dati sul Pil: "Anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica non drammatizzerei -ha spiegato-il problema è come rilanciare l'economia".

Tria - debito italiano è un buon affare : 19.45 "Credo che il nostro debito sia un buon affare, ha rendimenti buoni e viene riconosciuto come un debito sicuro una volta dissipati i dubbi sulla nostra partecipazione all'Unione monetaria europea, mai messa in discussione". Così il ministro dell'Economia, Tria, commentando l'andamento dei titoli di stato. Alla vigilia dei nuovi dati sul Pil: "Anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica non ...