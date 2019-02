Google Documenti | Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web

Google rilascia Flutter SDK 1.2 - Dart 2.2 e l’AI per il controllo della grammatica su Documenti : Google annuncia grandi novità al MWC 2019: arriva Flutter SDK in versione 1.2, Dart in versione 2.2 e il controllo grammaticale basato su intelligenza artificiale su Google Documenti. L'articolo Google rilascia Flutter SDK 1.2, Dart 2.2 e l’AI per il controllo della grammatica su Documenti proviene da TuttoAndroid.

Gmail e Google Documenti introducono nuove feature per rendere migliore la vita degli utenti : Il team di Gmail ha deciso di implementare un menu di scelta rapida che può essere attivato facendo clic con il tasto destro del mouse

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono il Material Theme sul Web : Il Material Theme di Google è in roll out per i principali strumenti di produttività nella versione Web: Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, nonché Google Sites. L'interfaccia si aggiorna con pulsanti, finestre di dialogo e barre laterali che diventando più leggibili e nitidi.