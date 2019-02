Tennis - Federer batte Verdasco - è nei quarti a Dubai : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Dubai - La gioia fa 50. Cinquanta, come le vittorie in carriera di Roger ...

Tennis - Seppi fuori ad Acapulco - Nadal ok. Oggi Federer a Dubai : Andreas Seppi è uscito di scena ad Acapulco , Mes, 1.780.060 dollari, cemento, . L'altoatesino numero 49 del ranking mondiale, al primo turno è stato sconfitto per 6-3 7-5 dall'australiano Nick ...

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

