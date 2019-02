Ue | squilla un cellulare durante la conferenza stampa E Juncker | È mia

Amici oggi - squilla un cellulare : chi è stato e nuova espulsione? : Concorrenti Amici 2019: espulsione o nuovo provvedimenti disciplinare per chi ha lasciato il cellulare acceso? Alessandra Celentano è di nuovo furiosa! Cosa è successo questa volta? Marco Alimenti non ha spento il suo cellulare, che è squillato nel bel mezzo del confronto tra le due squadre: stavano decidendo quali cambiamenti apportare per rendere la sfida […] L'articolo Amici oggi, squilla un cellulare: chi è stato e nuova espulsione? ...