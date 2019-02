Terra fuochi | in corso controlli a Napoli

Terra dei fuochi : mentre si discute sul registro tumori - a Napoli si continua a morire di cancro : Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Si tratta di una frase riportata da Tito Livio e fa riferimento alla richiesta d’aiuto che Sagunto, una città romana in Terra spagnola assediata dai cartaginesi, fece (invano!) alla Capitale. mentre infatti a Roma si perdeva tempo a discutere su cosa era meglio fare, Sagunto veniva espugnata. Nel febbraio 2019, mentre la Regione Campania ancora si ...

Napoli - la Terra dei Fuochi miete un'altra vittima : Rita non ce l'ha fatta : Ancora una volta la città di Napoli è colpita da un tremendo lutto che riguarda la morte di una giovane persona a causa della malattia che oramai è considerato il male del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la giovane madre Rita Ascione, mamma di due bambini ancora in tenera età ed originaria del comune di Sant'Anastasia, che si è spenta nella giornata di lunedì 18 febbraio dopo una lunga battaglia col suo male, contro la quale ...

Terra dei fuochi - Costa : “Presto i dati sul nesso inquinamento-tumori” : “Le Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord stanno verificando con l’istituto superiore di Sanità l’eventuale nesso di causalità tra l’inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per tumore. I dati, ci ha riferito il procuratore Greco (Napoli Nord), arriveranno entro un mese e mezzo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine del vertice tenuto alla prefettura di ...

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : “Roghi di rifiuti in diminuzione” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d’azione – rende noto il ministero – i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e ...

De Luca : 'Terra dei fuochi - indagine su falde acquifere per evitare l'emergenza ambientale' : 'Con il ministro Costa abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi di tutte le tematiche ambientali della regione, verificando soprattutto lo stato di attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti in ...

Un altro incendio nella Terra dei Fuochi : capannone in fiamme a Casoria - è allarme bomba ambientale : allarme inquinamento a Casoria per un vasto incendio sviluppatosi poco prima delle 7 sulla strada statale Sannitica. Il rogo sta distruggendo un capannone industriale alla periferia di...

Un altro incendio nella Terra dei Fuochi : fabbrica in fiamme a Casoria - è allarme bomba ambientale : allarme inquinamento a Casoria per un vasto incendio sviluppatosi poco prima delle 7 sulla strada statale Sannitica. fiamme e fumo nero si notano anche a distanza di chilometri. Sul posto diverse...

Caserta - regaliamo i ‘gilet gialli’ della solidarietà agli invisibili della Terra dei Fuochi : In questi giorni due ragazzi africani che giravano di notte in bicicletta probabilmente per recarsi al loro posto di lavoro “in nero” nelle campagne o a bruciare rifiuti, come viene sussurrato da molte persone del luogo, sono stati falciati da un’auto nelle campagne di Teverola. Un ex sindaco medico, l’ennesimo del Casertano, è stato arrestato con la gravissima accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per contatti con i ...

Sea Watch - migranti scambiano fuochi d’artificio per esplosioni e si gettano a Terra per paura : Un gruppo di ragazzini, tutti minori appena sbarcati, si sono gettati improvvisamente a terra spaventati a morte: credevano di trovarsi di nuovo di fronte a bombe ed esplosioni. Erano in realtà i tradizionali fuochi d'artificio fatti esplodere in vista della Festa di Sant'Agata, Santa patrona di Catania.Continua a leggere

Roghi di rifiuti - sigilli a due aziende e a due auto nella Terra dei fuochi : Due esercizi commerciali e due auto sono state sequestrate nel corso di un' Operazione di controllo straordinario del territorio di Villa Literno e dei Comuni di Castel Volturno, Succivo, Caivano, ...

Terra dei fuochi : il disastro ambientale non c’è - c’è il capro espiatorio : Completamente negate le tesi accusatorie Una serie di libri di successo di Daniel Pennac, noto autore francese, hanno come protagonista il signor Malaussène che di mestiere fa il capro espiatorio. Viene stipendiato per fare da capro espiatorio per reclami e lamentele che i clienti sollevano nei confronti del grande magazzino in cui lavora. Se ci sono dei problemi è necessario avere un capro espiatorio e bisogna pagarlo perché ricopra con ...

Terra dei Fuochi e Lombardia - mal comune ‘sommo gaudio’ per chi le governa : Con uscite mediatiche di dubbio gusto sul piano umano, secondo il proprio stile, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi ha tenuto a sottolineare che mentre si scatena l’infermo mediatico perché non riusciamo ad eliminare le formiche dalle corsie degli ospedali, non succede nulla di eclatante se in Lombardia muoiono ben quattro bambini a causa di misteriosi virus nel bresciano. Le risposte più o meno piccate sul ...