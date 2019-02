Svolta M5S | Di Maio rilancia

M5S - Di Maio conferma la Svolta : "Organizzazione per essere forti" : "Per essere forti alle amministrative, che non hanno niente a che fare con le politiche, dobbiamo darci un'organizzazione". Cosi' Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera. "Serve un'organizzazione che ci consenta di filtrare tutte le richieste del territorio. Segui su affaritaliani.it

Abruzzo - dopo il ko M5S pensa alla Svolta : 'Dobbiamo aprire anche ad altre liste' : dopo la debacle in Abruzzo, dove il M5S ha incassato poco più del 20% dei voti, a quanto apprende l'Adnkronos scricchiola in queste ore una delle regole auree del M5S: presentarsi alle elezioni ...

Diciotti - il grillino Giarrusso conferma la Svolta : "Presto Conte e Toninelli...". La fine ridicola del M5s : "Matteo Salvini a processo? Non ci sono precedenti: è la prima volta che un Ministro fa qualcosa nell'interesse dello Stato e viene indagato". Mario Giarrusso, senatore M5s, espone la nuova linea anti-giustizialista imposta da Luigi Di Maio ai manettari grillini, che fino a poche ore fa erano dispos

Processo Salvini - quasi certo il no Svolta M5S sul caso Diciotti. Inside : caso Diciotti. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, sempre possibili, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della Lega e del Movimento 5 Stelle, i pentastellati si sarebbero orientati a votare contro l'autorizzazione a procedere... Segui su affaritaliani.it

Svolta nel M5S - sarà candidabile anche chi in passato ha corso contro il Movimento : Arriva una deroga alla norma dello statuto M5s che vieta le candidature alle elezioni di chi ha in precedenza corso ad elezioni con partiti concorrenti al Movimento. La deroga varrà tuttavia '...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: 'Chi è ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: “Chi è qui per leggere solo i commenti?”. Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E ...

Svolta pro-vax del M5S : Grillo firma insieme a Renzi il manifesto di Burioni : Dopo anni di posizioni poco chiare sui vaccini, ora il Movimento 5 Stelle sembra schierarsi definitivamente a favore dei pro-vax. O almeno lo è Beppe Grillo, che ha firmato - proprio come il "rivale" Matteo Renzi - il manifesto lanciato da Roberto Burioni. A rivelarlo oggi è proprio l'immunologo che da anni si batte, spesso anche con toni coloriti, contro i difensori della libertà vaccinale (o no-vax in senso stretto). "Oggi è successa una cosa ...