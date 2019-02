Milano | gli rubano la collanina | poche ore dopo si butta dal balcone di casa | morto 23enne

Milano - gli spruzzano lo spray al peperoncino e gli rubano una collanina : 23enne si suicida gettandosi dal balcone : Era stato derubato di una collanina d'oro poche ore prima e poi ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal balcone del secondo piano della casa in cui abitava con i genitori. Così...

Milano - misterioso agguato in un cantiere a Basiglio : ucciso imprenditore edile : Sono circa le 7:30 del mattino di lunedì 25 febbraio. Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni, mentre si sta recando in cantiere, parla al telefono con un suo dipendente per dirgli che sta per arrivare. Non appena riattacca qualcuno sbuca dai cespugli e si avvicina al furgone, un Fiat Doblò bianco, si posiziona dal lato del guidatore e spara almeno quattro colpi di pistola contro l’uomo e fugge lasciandolo moribondo. Infatti almeno due ...

Milano. Il percorso del Museo del Novecento si estende fino agli anni ottanta : Sono state inaugurate al Museo del Novecento le rinnovate sale dedicate a Marino Marini, le sale conclusive del percorso espositivo

Duplice omicidio alle porte di Milano : due uomini uccisi a Rozzano e Basiglio : Duplice omicidio nel Milanese. Due uomini sono stati barbaramente uccisi in mezzo alla strada, a Basiglio in mattinata e a Rozzano nel pomeriggio. Lo racconta il nostro portale giornaledeinavigli.it L'...

Borsa - Milano maglia rosa Ue Ftse-mib +0 - 86% - spread cala a 265 : Roma, 25 feb., askanews, - Avvio di settimana positivo sui mercati in Europa, con la Borsa di Milano che ha segnato il maggior rialzo a fine contrattazioni, un più 0,86 per cento dell'indice Ftse-mib. ...

The Innovation Alliance - nel 2021 torna in Fiera Milano il meglio della meccanica strumentale : Cinque fiere in 17 padiglioni tutte in contemporanea per proporre in un unico evento internazionale il meglio della meccanica strumentale , Plast, Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4All e Intralogistica,: ...

Borsa : Milano migliore d'Europa : Milano, 25 FEB - I mercati azionari europei a metà giornata si confermano leggermente positivi, con Milano che resta la migliore del continente: Piazza Affari sale dello 0,8%, Francoforte e Parigi ...

Milano - Vialli premiato a 'Il bello del calcio' : 'La maglia della Juve? Onore e onere' : Milano - ' Sono stato l'ultimo ad alzare la Coppa dei Campioni , ne sono orgoglioso ma anche stufo. Vorrei essere stato capitano di un club che la vince un anno sì e uno no. Avrei voluto l'alzasse ...

Milano : uomo ferito alla testa da arma da fuoco in cantiere a Basiglio - è grave : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Un uomo è stato soccorso per una ferita da arma da fuoco alla testa a Basiglio, località Cascina Vione, intorno alle 7.30. Le sue condizioni, spiegano i sanitari, sono gravi: è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano