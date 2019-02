Latte | assaltata e date alle fiamme un' autocisterna nel Sassarese Salvini | Sono

agi

(Di martedì 26 febbraio 2019) Assalto a un camion cisterna che è stato datonel, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del. Alcuni uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule e Osidda attorno6.30 e, dopo aver fatto scendere il conducente, lo hanno dato. Domenica un attacco simile era avvenuto nel Nuorese, ma la cisterna, quella volta, era stata solo svuotata.Il ministro dell'Interno Matteo, ha duramente condannato l'assalto. "Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni", ha commentato, "questisolo dei criminali. E come tali saranno trattati".