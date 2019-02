Vaticano | vittime deluse dal Summit sulla pedofilia | ' Ci aspettavamo di più'

Vittime abusi : delusi da summit Vaticano : 15.24 Le Vittime degli abusi sessuali dei preti, al termine del summit in Vaticano coronato col discorso del Papa, danno voce alla loro delusione. "Siamo indignati. Doveva essere il summit della tolleranza zero e invece siamo alla zero credibilità. Molti vescovi dopo questi quattro giorni sarebbero dovuti uscire senza abito talare. Dal discorso del Papa ci aspettavamo molto di più: la Chiesa non è vittima, è carnefice", ha detto Francesco ...

Vaticano - incontro con vittime pedofilia : 17.34 Il Comitato organizzatore dell'incontro su "La Protezione dei Minori nella Chiesa" ha incontrato stamane un gruppo di rappresentanti di vittime di abuso da parte di membri del clero. Lo ha annunciato il direttore ad interim della Sala Stampa vaticana,Gisotti, "Erano presenti 12 persone, uomini e donne, provenienti da diverse aree del mondo.L'incontro è durato poco più di due ore.I membri del Comitato sono grati alle vittime che hanno ...

Vaticano - vittime di pedofilia protestano a San Pietro : “Noi esclusi dall’incontro” : Protesta a ridosso del Colonnato di Piazza San Pietro delle vittime di pedofilia riunite nell’organizzazione internazionale Ending Clergy Abuse. Peter Sanders, vittima australiana ed ex membro della pontificia commissione per la tutela dei minori: “I funzionari vaticani che stanno organizzando il summit sugli abusi hanno scelto di parlare solo con le vittime che vogliono loro”.Continua a leggere

