Uno dei ragazzi dell' incendio di Antey | nessuno di noi si è gettato Aosta

Travolti da un muro - oggi i funerali di Uno dei pensionati morti : il ferito è ancora grave : È il momento del dolore per le famiglie di Carlo Diana 73 anni di Alvito e Guido Alpassi 71 anni di Veroli, i due amici, pensionati, morti sabato mattina sotto le macerie di un muro di un capannone ...

Recuperato morto Uno dei 3 giovani dispersi in mare a Catania : Palermo, 25 feb., askanews, - E' stato Recuperato poco prima delle 10 di oggi, da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania, il cadavere di uno dei tre giovani dispersi da ieri nel mare ...

Trump : "Il 4 luglio faremo Uno dei più grandi eventi della storia". Poi vola da Kim : 'Segnate la data!', scrive su Twitter il tycoon, che parla di 'spettacoli e fuochi di artificio' ma non fa nessun accenno alla parata militare che avrebbe voluto realizzare per mostrare i muscoli al ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Nadia Simeoli è settima all’esordio in Uno Slam - gli altri azzurri out prima dei quarti : La seconda giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf (secondo Slam della stagione dopo l’esordio a Parigi) non ha regalato podi all’Italia nonostante potesse contare su alcuni elementi di spicco della spedizione, anche se ci sono da registrare le buone prestazioni di Giovanni Esposito e Nadia Simeoli. Partiamo proprio da quest’ultima, migliore azzurra di giornata e unica ad avere perlomeno raggiunto i ripescaggi nella ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato e il retroscena hot : «Uno dei concorrenti era vergine» : Si chiama “Canto d’Honduras” ed è il libro con cui Simone Barbato, mimo di “Avanti un Altro” e concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, svela alcuni retroscena piccanti del programma. Il 38enne di Ovada, in provincia di Alessandria, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, […]

Suburra 2 - Salmo trolla tutti : 'Sono er Giaguaro - Uno dei protagonisti' : Oggi è uscita l'attesissima seconda stagione di Suburra, l'acclamata serie targata Netflix – si tratta in assoluto della prima serie italiana ad essere stata distribuita a livello globale dalla popolare piattaforma video americana – ispirata dall'omonimo romanzo del magistrato Gian Carlo De Cataldo, già autore di un altro libro da cui erano stati realizzati film e serie televisive, ovvero 'Romanzo Criminale'. Ieri sera a Roma, per la precisione ...