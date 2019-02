Una grande alleanza per una Transizione Ecologica e Solidale

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad Una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...

Savona - tra le erbacce dell’ex Ferrania che produceva pellicole. Questa una volta era Una grande famiglia : A pochi metri dai cancelli di quella che era “la città del Cinema”, che produceva le pellicole della commedia all’italiana, l’erba invade i cortili delle palazzine, abbandonate come certi quartieri dell’Est Europa, dopo il crollo del socialismo. Un proiettore divorato dalla ruggine presidia ancora una sala del “Dopolavoro”, che, sin dagli anni 30, offriva ai dipendenti un bar, un teatro e un cinema. “Questo era il ‘Palazzo degli Scapoli’ ...

L'Universo è Una grande Abbuffata. Ma bisogna chiedersi quanto durerà : Di materia oscura ce n'è tanta. Di materia ordinaria, quella che osserviamo,, poca. Di antimateria, invece, nulla. Questa è dunque la composizione 'materiale' del nostro universo. Ci sono tante ...

Pellegrino : "Devo cedere lo scettro - ma è comunque Una grande soddisfazione. Ho attaccato dove potevo - dedico la medaglia a Greta" : ...Pellegrino dopo l'argento mondiale nella sprint in tecnica libera di Seefeld 'Oggi devo cedere lo scettro della sprint - spiega l'azzurro che a Lahti due anni fa si era laureato campione del mondo ...

Junior Tim Cup - Santon e Neto : 'Il derby Una grande emozione. Il tifo dei romani è speciale' : ROMA - derby anticipato questo pomeriggio alla parrocchia Sant'Anna di via Torre Morena dove è stata presentata la settima edizione della 'Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori' , torneo ...

Family Center Anna Meyer : Una grande struttura immersa nel verde per far sentire a casa i bambini e le famiglie : Una pagoda immersa nel verde, per far sentire a casa i bambini e le famiglie che entrano in Ospedale per un periodo di ricovero: sarà questo il Family Center Anna Meyer, uno spazio di 500 metri quadrati destinato a rivoluzionare il concetto di supporto al percorso assistenziale dei piccoli pazienti e dei loro genitori, dalla fase di pre-ricovero a quella delle dimissioni. Ed è questo l’obiettivo della campagna lanciata dalla Fondazione Meyer a ...

Candido Cannavò - Una grande penna per le imprese dei campioni azzurri : Sì, perché Cannavò, quando abbandona per un attimo il comando di una nave sì affascinante quanto complessa come «La Gazzetta dello Sport» e si mette a scrivere, si vede, si capisce, che sa, che ...

Nedved : “Una grande serata - sarà difficile. Faremo cose importanti” : Nedved – Non solo Allegri, anche l’ex giocatore bianconero parla prima del match. Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della grande sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Leggi anche: Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Dybala titolare Nedved prima del match Ecco le sue parole. “grande serata. […] More

Intervista a Massimo Di Cataldo : ‘Patty Pravo è stata Una grande maestra’ : Classe 1968, Massimo Di Cataldo realizza ed interpreta la cover del celebre brano “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti dell’album “Una giornata uggiosa”. Un sogno divenuto realtà per il cantautore romano, che ha da sempre avuto una forte passione per Battisti, uno dei principali modelli d'ispirazione per la sua musica. La versione 'rockettara' di “Con il nastro rosa” giunge dopo gli ultimi tre inediti di Di Cataldo, tra cui “Domani chissà”, ...

Nettuno ha Una nuova lUna - il Sistema Solare è più grande : Il Sistema Solare diventa pi grande e acquista una nuova luna. Appartiene al pi distante dei pianeti, Nettuno, che adesso di lune ne ha 14. La scoperta pubblicata sulla rivista Nature dal gruppo dell'...

Il Sistema solare diventa più grande : Nettuno ha Una nuova lUna : Il Sistema solare diventa un po’ più grande grazie a un nuovo inquilino. È una nuova luna, nata in seguito a una carambola cosmica con una cometa. Appartiene al più distante dei pianeti, Nettuno, che ora di lune ne conta 14. La scoperta – come riporta l’agenzia Ansa- è pubblicata sulla rivista Nature dal gruppo dell’Istituto Seti per la ricerca di intelligenze extraterrestri di Mountain View (California), coordinato da Mark ...

Il Sistema Solare diventa più grande : Nettuno ha Una nuova lUna - si chiama “Ippocampo” : Il Sistema Solare è più grande: Nettuno ha un altro satellite naturale, che va ad aggiungersi ai 14 già noti. La sensazionale scoperta è stata descritta su Nature dal gruppo dell’Istituto Seti per la ricerca di intelligenze extraterrestri di Mountain View, in California. La nuova luna si chiama “Ippocampo“, ed ha un diametro di circa 34 km (è il più piccolo del gruppo di satelliti): era sfuggita alle osservazioni condotte nel ...

'Il grande salto' : è Una favola per superare i 'no' del diabete : L'acqua è il suo elemento e il nuoto è lo sport che l'ha aiutata ad affrontare e superare i 'no' deldiabete. "Tra i valori della nostra fondazione c'è sicuramente la passione, che alimenta la ...

Giulio Brogi in Una scena nella versione integrale de 'La grande Bellezza' : Un'uscita di scena da grande attore quale è sempre stato: ad apprezzarlo oltre 10 milioni di spettatori, il pubblico di Rai1, del commissario Montalbano, che ieri lo ha visto ieri tra i protagonisti ...