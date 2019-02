: Conte: 'Dal voto in Sardegna nessuna conseguenza sul governo': Nessuna conseguenza sul governo dall'esito delle ele… - fisco24_info : Conte: 'Dal voto in Sardegna nessuna conseguenza sul governo': Nessuna conseguenza sul governo dall'esito delle ele… - McLarenBlogF1 : #Sardegna, Conte: no conseguenze governo - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: #Conte: 'Dal voto in #Sardegna nessuna conseguenza sul governo' -

"Non mi pronuncio sulle valutazioni politiche" del voto in"ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per lae offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivaresulnazionale". Lo sottolinea il premier, commentando da Sharm el Sheikh i primi dati sul voto. A breve altri vertici disu alcuni nodi ancora aperti tra M5S e Lega? "Ci saranno dei vertici,c'è da lavorare e ildeve andare avanti".(Di lunedì 25 febbraio 2019)