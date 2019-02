Roma | Entrano solo le coppie etero Gay lasciati fuori e il gestore si scusa

Roma - "Entrano solo le coppie". Gay lasciati fuori e il gestore si scusa : E' successo al Vinile, un locale di via di Libetta a Ostiense. "Siamo stati selezionati all'ingresso" denunciano i due giovani. Il proprietario: "Incredibile, noi stessi organizziamo serate lgbt"

Codice della strada - si cambia : bici contRomano - niente fumo in auto e i monopattini entrano nel regolamento : Il testo in commissione Trasporti alla Camera dove si discutono le novità della riforma voluta da Lega e M5S

CHIEVO ROMA formazioni ufficiali – Chievo e Roma scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona per la 23esima giornata della Serie A Tim. Quella di stasera sarà la 34esima partita in Serie A delle due società, che in totale di sono scontrate 35 volte. La loro prima gara in campionato risale al 22 dicembre

