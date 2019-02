Onda trascina 3 ragazzi in mare | ritrovato un corpo

Onda travolge un'auto e la trascina in mare : trovato il corpo di uno dei tre ragazzi dispersi : > Maltempo, morti e feriti: la cronaca di sabato 23 febbraio > Il maltempo colpisce il centro-sud: 4 morti per il vento a Roma, a Napoli 2 feriti

Catania - Onda anomala trascina un’auto in mare : tre ragazzi dispersi. Ritrovati un portafogli - la targa e il paraurti : Un’onda altissima che dal mare raggiunge la strada e inghiotte tre giovani. È successo in Sicilia, flagellata dal maltempo nel fine settimana. Dopo i quattro morti del Lazio, è nel Catanese che si temono altre vittime. L’ultima volta che sono stati visti, tre ragazzi di età compresa tra 20 e 27 anni erano a bordo di una Fiat Panda verde a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. Allo stato sono ...

Acireale : Onda anomala trascina in mare un'auto con tre giovani a bordo : Ad Acireale, tre giovani posteggiati con la loro Fiat Panda sul molo ad osservare il mare, sono stati trascinati nello stesso da un'Onda anomala. Gli unici elementi ritrovati sono il paraurti dell'...

Maltempo : Onda trascina 3 ragazzi in mare nel Catanese - continuano le ricerche : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel Catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

Maltempo : Onda trascina 3 ragazzi in mare nel catanese - continuano le ricerche : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

Onda travolge un'auto e la trascina in mare : dispersi tre giovani nel Catanese : > Maltempo, morti e feriti: la cronaca di sabato 23 febbraio > Il maltempo colpisce il centro-sud: 4 morti per il vento a Roma, a Napoli 2 feriti

Io sono Mia - Patty Pravo furibOnda : "Mia Martini porta jella?" - ecco chi trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia, la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. Il punto è che dopo l'omaggio a Sanremo alla Martini e dopo il successo della fiction, è tornata a ci

Io sono Mia - Patty Pravo furibOnda : 'Mia Martini porta jella?' - ecco chi trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia , la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affOnda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Palermo - pescano seduti sugli scogli : un'Onda trascina via un diciassettenne : Il ragazzo è sparito davanti all'hotel Perla del golfo di Terrasini. L'amico ha lanciato l'allarme. Difficili le ricerche di vigili del fuoco e polizia a causa del mare agitato