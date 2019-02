MotoGp – Test Qatar | Bagnaia mette le cose in chiaro | “il nostro passo non rispecchia il

MotoGp – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGp – Test Qatar - Marquez sollevato : “inizio a guidare come dico - ma ancora bisogna lavorare sulla carena” : Lo spagnolo ha analizzato la seconda giornata di lavoro in Qatar, cominciando ad avvertire migliori sensazioni sulla moto E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il connazionale ...

MotoGp oggi - Test Losail 2019 (25 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo : Siamo arrivati all’ultima giornata dei Test di Losail (Qatar) dedicati alla MotoGP. Si va a concludere, dunque, la tre-giorni nel deserto qatariota e ci avviciniamo ufficialmente al Mondiale che scatterà, sullo stesso circuito, nel fine settimana del 10 marzo. Sono in programma, quindi, le ultime sei ore di Test che permetteranno a team e piloti di affinare in maniera definitiva le proprie moto. La Ducati vuole confermarsi come una moto ...

Diretta Test MotoGp Losail/ Streaming video e tv : orario - 3giornata - : Diretta Test Motogp Losail Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 3giornata di Test sulla pista del Qatar, oggi 25 febbraio 2019.

MotoGp – Test Qatar - il lavoro in pista a Losail soddisfa Vinales : “ecco perchè sono felice” : Maverick Vinales positivo e soddisfatto al termine della seconda giornata dei Test di MotoGp in Qatar: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ andata in scena oggi la seconda giornata di Test di MotoGp in Qatar: Alex Rins è stato il più veloce sul circuito di Losail, seguito da un ottimo Maverick Vinales e da un sorprendente Quartararo. Lo spagnolo della Yamaha è apparso soddisfatto al termine del lavoro svolto oggi in pista in ...

MotoGp – Test Qatar - le parole di Valentino Rossi fanno tremare i fan : il Dottore per nulla soddisfatto a Losail : Valentino Rossi per nulla soddisfatto al termine della seconda giornata di Test in Qatar: le dure parole del Dottore da Losail Giornata complicata oggi in pista a Losail per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso col 19° tempo il secondo giorno di Test di MotoGp in Qatar, ammettendo di non essere contento delle sensazioni provate in pista. Le parole del nove volte campione del mondo al termine della seconda giornata di Test non sono affatto ...

MotoGp - test Losail Riins il più veloce davanti a Vinales. Petrucci è quarto - Rossi molto indietro : Losail - Nella seconda giornata di test a Losail, nel Qatar, il miglior tempo lo conquista la Suzuki di Alex Rins in 1'54″593. Il pilota spagnolo guida una GSX-RR tutta nuova e conferma un ...

MotoGp - test di Losail. Valentino Rossi : 'In accelerazione la Yamaha scivola troppo' : "Abbiamo provato materiale nuovo per vedere se riuscivamo a migliorare, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza indietro ", ammette Valentino Rossi, autore del 19esimo tempo nella seconda e ...

MotoGp – Test Qatar - l’ottimismo di Lorenzo nonostante il dolore : “simulazione gara? Il mio raggio non la regge ancora” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo la seconda giornata di Test di MotoGp in Qatar: il maiorchino della Honda tra accorgimenti e miglioramenti Jorge Lorenzo sta lavorando sodo in Qatar in sella alla sua Honda nell’ultima sessione di Test invernali prima dell’esordio stagionale, previsto per il 10 marzo proprio sul circuito di Losail. Il maiorchino è tornato a guidare la sua moto dopo diversi mesi di stop, durante i quali è ...

MotoGp : Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test : Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Losail portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi test ufficiali MotoGP prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di Doha. nella seconda delle tre giornate in programma, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno sfruttato tutto […] L'articolo MotoGP: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test ...

MotoGp – Test Qatar - le gomme usate fanno sorridere Petrucci a Losail : “buon feeling - ma dobbiamo migliorare ancora su un aspetto” : Il team Mission Winnow Ducati continua il lavoro di sviluppo sul circuito di Losail: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata dei Test ufficiali MotoGp. Il commento del ternano Il team Mission Winnow Ducati oggi è tornato in pista a Losail (Qatar) portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi Test ufficiali MotoGp prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di ...

Test MotoGp Rins brilla sempre di più; Viñales 2° e vicino - ma Rossi è 19° : La Suzuki è sempre più in palla e insidiosa. Il verdetto della seconda giornata di Test sulla pista di Losail, dove il 10 marzo si correrà il primo GP stagionale, fa capire come il progetto della moto ...

MotoGp - Test Losail 2019. Marc Marquez : “Sono contento - fisicamente sto bene. Provata l’aerodinamica” : Marc Marquez sembra raggiante al termine della seconda giornata di Test MotoGP a Losail. Il Campione del Mondo sta migliorando fisicamente e tecnicamente giorno dopo giorno come ha dichiarato a Marca: “Oggi sono contento perché ieri non abbiamo iniziato il Test nel modo migliore, oggi le cose sono andate meglio. fisicamente mi sentivo bene, questa è la cosa migliore. Stiamo cercando di svolgere il nostro programma e di lavorare al meglio, ...

MotoGp – Test Qatar - Dovizioso sicuro : “tempi? Pochi piloti hanno lavorato pensando alla gara” : Andrea Dovizioso non dà troppo peso ai tempi in Qatar: le parole del forlivese della Ducati dopo la seconda giornata di lavoro ai Test sul circuito di Losail Ottavo tempo per Andrea Dovizioso, oggi, nella seconda giornata dei Test del Qatar di MotoGp. Davanti a tutti a Losail, un ottimo Alex Rins, seguito da Vinales e da un sorprendente Quartararo. Tempi indicativi, che non vanno presi troppo in considerazione secondo il forlivese della ...