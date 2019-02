Moto3 | il team di Biaggi si presenta | obiettivo titolo

Moto3 - ecco il Max Racing Team. Biaggi : 'Carichi e motivati' : Cornice principesca per la presentazione ufficiale del Max Racing Team, la squadra con cui Biaggi fa il suo ingresso nel motomondiale, partendo, ovviamente dalla Moto3. La scuderia, presentata a Monte ...

Moto2 e Moto3 - test Jerez : passi avanti per lo Sky Racing Team VR46 : Jerez DE LA FRONTERA - In Andalusia, tre giornate di intenso lavoro per lo Sky Racing Team VR46 tra importanti passi in avanti e la conferma delle positive sensazioni raccolte la scorsa settimana ...

Moto3 Sky Racing Team - Vietti : «Il mondiale sarà difficilissimo» : ROMA - Nonostante la giovane età, Celestino Vietti Ramus resta con i piedi per terra dopo il podio centrato a Phillip Island nella scorsa stagione, quando ha sostituito Niccolò Bulega. 'La cosa più ...

Moto3 : il team CIP Green Power affila le armi : Forte di un 2018 positivo, con due podi in Moto3, i l CIP - Green Power team ha presentato lo schieramento per la stagione che sta per iniziare. Il lancio è avvenuto in Italia, e più precisamente a ...

Moto3 – Total Italia nuovo sponsor del Gresini Racing Junior Team : I giovanissimi al centro del progetto Gresini Racing Junior Team nel 2019 che ufficializza Total come title sponsor Cresce e si consolida il progetto Gresini Racing Junior Team, che nel 2019 sarà nuovamente al via dei blocchi di partenza del Campionato Italiano di Velocità (ELF CIV 2019) classe Moto3 con tre piloti di grande prospettiva e un nuovo Title sponsor, Total Italia, da cui prenderà il nome di Junior Team Total Gresini Moto3. Come ...