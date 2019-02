La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti

Shawn Layden parla di PlayStation Now e della crescente popolarità dello streaming : Lo streaming dei giochi sta diventando sempre più popolare con i servizi come PlayStation Now, Project Stream di Google e l'imminente Project xCloud di Microsoft. In una recente intervista con CNet, Shawn Layden non solo ha discusso il motivo per cui Sony non parteciperà all'E3 quest'anno, ma ha anche toccato l'argomento del mercato gaming in continua evoluzione.Come riporta Dualshockers, parlando della crescente concorrenza degli altri servizi ...