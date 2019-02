Infortunio Zion Williamson – Puma coglie la palla al balzo! Tweet velenoso contro Nike

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Isaac ha un Infortunio - Mauricio legge la lettera di Fe : Le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smettono di appassionare. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, mentre la diabolica Antolina tramerà contro Elsa Laguna con la complicità del dottor Alvaro, suo marito Isaac Guerrero sarà protagonista di un infortunio. Fortunatamente il carpentiere non appena si procurerà una grave ferita, ...

Zion Williamson e la scarpa esplosa : gli aggiornamenti sull'Infortunio : ROMA - Zion Williamson , uno dei maggiori talenti del basket collegiale statunitense, è rimasto vittima di un incidente particolare. Il talento di Duke , probabilmente la prima scelta assoluta al ...

Infortunio Zion Williamson – Nike apre un’indagine sui motivi della rottura della scarpa : Nike ha deciso di aprire un’indagine in merito all’Infortunio di Zion Williamson: l’azienda americana vuole far luce sulla rottura della scarpa del talento di Duke L’attesissima partita di NCAA fra North Carolina e Duke è stata limitata nel suo spettacolo a causa dell’Infortunio occorso a Zion Williamson. La star di Duke, il motivo principale per il quale i biglietti più economici della serata costavano circa ...

Gli esplode una scarpa in campo : l'incredibile Infortunio di Zion Williamson : Un infortunio decisamente insolito, causato dall'esplosione della scarpa, quello capitato a Zion Williamson, giovane stella del basket americano universitario, durante la sfida tra Duke e North Carolina.La partita del giovane talento di Duke, uno dei prospetti più interessanti in ottica Nba, è durata solo 33 secondi, giusto il tempo di un palleggio nell'aria avversaria e di un repentino cambio di direZione. Da lì, il disastro: la scarpa sinistra ...

Basket Ncaa : la scarpa si rompe - Infortunio per Zion Williamson : ...il ginocchio di Williamson è divenuto un trend topic negli Stati Uniti anche perché - per l'assai contenuta gioia di Nike - il parquet di casa dei Duke Blue Devils è stato davvero il centro del mondo.

NBA - Zion Williamson e l'incredibile Infortunio al ginocchio : le reazioni della Lega : Con la NBA ferma per quattro giorni dopo l'All-Star Game, le attenZioni di tutti gli appassionati di pallacanestro statunitensi e non erano rivolte alla sfida tra Duke e North Carolina. Molto più di ...

NCAA - brutto Infortunio per Zion Williamson : tutti i dettagli [VIDEO] : Zion Williamson ha subito un infortunio al ginocchio durante la gara di NCAA della notte tra la sua Duke e North Carolina Zion Williamson è stato costrettoa lasciare il campo anzitempo durante la gara di NCAA della notte tra la sua Duke e North Carolina. Oltre ai tifosi di Duke, anche diverse franchigie NBA sperano non sia nulla di grave, nello specifico quelle che stanno palesemente tankando per accaparrarselo. Un cambio di direZione ...

Psg - le rivelazioni di Neymar : “sono rimasto a casa a piangere per due giorni dopo l’Infortunio” : L’attaccante brasiliano ha parlato dei momenti successivi all’infortunio occorsogli a gennaio, svelando un particolare retroscena Niente ottavi di Champions League per Neymar, il brasiliano salterà anche il ritorno del match con il Manchester United per via della riattivazione della lesione al quinto metatarsi subita lo scorso gennaio. Un colpo durissimo da digerire per l’ex Barcellona che, intervenuto ai microfoni ...

Infortunio Khedira - rilevata un’aritmia atriale : le condizioni : Infortunio Khedira – Staff tecnico e tifosi della Juventus con il fiato sospeso dopo il comunicato diramato nel tardo pomeriggio di oggi dal club bianconero in particolar modo su Sami Khedira: “Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Atletico Madrid, in […] L'articolo Infortunio Khedira, rilevata ...

Lazio - doppio Infortunio per Luis Alberto e Parolo : la situazione : Lazio, Luis Alberto e Parolo si sono fermati durante la gara contro il Siviglia: brutte notizie per il tecnico laziale Simone Inzaghi Lazio molto sfortunata sotto il profilo degli infortuni. Immobile ha qualche problema fisico ed oggi non ha partecipato alla gara contro il Siviglia durante la quale le pessime notizie sono proseguite. Luis Alberto e Parolo sono infatti stati costretti a dare forfait a causa di guai di differente origine. Lo ...

Infortunio Bonucci - difensore a disposizione di Allegri : le ultime su Barzagli : Infortunio Bonucci – Giungono buone notizie da questo fronte per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero infatti riesce a riavere con sé il difensore italiano dopo lo stop dovuto ad un problema alla caviglia avuto nella partita di campionato contro la Lazio disputata lo scorso 27 gennaio. Quest’oggi il centrale ha svolto la seduta con il […] L'articolo Infortunio Bonucci, difensore a ...

Ronaldo - allenamento personalizzato : Infortunio o precauzione? I dettagli : Ronaldo – Cristiano Ronaldo non ha corso con il resto del gruppo durante la seduta odierna al Training Center della Continassa. Leggi anche: Salah-Juventus, clamorosa indiscrezione: l’egiziano si avvicina ai bianconeri Ronaldo si allena a parte L’attaccante portoghese ha svolto un allenamento personalizzato, ma non è a rischio per i prossimi impegni della Juventus: dietro la scelta c’è […] More

Infortunio Valter Birsa - brutte notizie per il Cagliari : la nota ufficiale del club sulle condizioni dello sloveno : Il club sardo ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni del proprio calciatore, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la partita con l’Atalanta Oltre il danno, anche la beffa. Il Cagliari non solo deve incassare la sconfitta arrivata contro l’Atalanta nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A, ma dovrà anche fare a meno di Valter Birsa per un lungo periodo. Alessandro ...

Lecce – Infortunio Scavone - le precisazioni del club : “soccorso tempestivo e secondo protocollo” : Le precisazioni del Lecce dopo il terribile e spaventoso Infortunio di i eri di Manuel Scavone “Le azioni di soccorso a seguito dell’Infortunio riportato dal calciatore Manuel Scavone sono state eseguite in maniera tempestiva e secondo protocollo“. E’ la precisazione del Lecce a seguito dell’incidente di gioco al centrocampista giallorosso avvenuto ieri sera in occasione di Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma ...