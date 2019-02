Icardi | Wanda Nara | Icardi non è un mostro Frecciatina a Perisic

Ivana Icardi asfalta Wanda Nara : "Rivoglio mio fratello" : Wanda Nara, Mauro Icardi, Ivana Icardi e adesso anche il fratello. Barbara d'Urso, a "Domenica Live", scrive un nuovo capitolo della telenovela 'Icardi, una famiglia nel pallone'. Ivana parla a ruota ...

Le durissime parole di Ivanna Icardi - che attacco a Wanda Nara : “mio fratello è un bancomat per lei” : Ivanna Icardi ci va giù pesante: il duro attacco della sorella di Mauro alla cognata Wanda Nara Ivanna Icardi sembra proprio odiare la cognata Wanda Nara: la sorella di Mauro, attaccante dell’Inter, non ha mai nascosto il suo disprezzo per la moglie e manager del fratello e, oggi, lo ha ribadito in puntata a Domenica Live, su Canale 5, senza peli sulla lingua: “lei vuole dimostrare che siamo una famiglia felice. Da quando io ho ...

Wanda punge ancora l’Inter? La ‘verità’ del post social della moglie di Icardi poco prima di Fiorentina-Inter [FOTO] : Wanda Nara ancora pungente sui social, ma questa volta si tratta di una ‘risposta’ alla cognata Ivana L’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro per proseguire insieme, risolvendo del tutto gli ‘screzi’ che hanno inasprito tutta la vicenda. Intanto, a mettere ancora più pepe alla situazione ci pensa la sorella di Mauro Icardi, Ivana, che non ha mai nascosto il suo ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Faremo una proposta - preso impegno con Wanda Nara' : La questione del rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter . Dopo il caos delle ultime settimane, con la decisione della società di dare la fascia di capitano ad Handanovic, a ...

Ivana Icardi : ‘Per Wanda Nara mio fratello Mauro è solo un bancomat’ : Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter, è ancora al centro di accese polemiche. Il giocatore è fermo ormai da settimane, ufficialmente per un problema al ginocchio anche se di fatto gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno smentito che il problema si sia aggravato dall'inizio della stagione. Sono in tanti a pensare che quella dell'attaccante sia una scelta, legata al provvedimento del club che gli ha tolto la fascia di ...

Caso Icardi - parla l’ex agente Morano : “tutto cambiò con Wanda Nara - addio umiltà e ritmo di vita sbagliato” : Mauro Icardi e la sua compagna-agente Wanda Nara continuano a far discutere in casa Inter, la pace ancora non è stata decretata Il Caso Icardi continua a tenere banco in casa Inter e non solo. Adesso gli spagnoli di ‘Sport’ hanno interpellato l’ex agente di Maurito, Abian Morano, il quale ha detto la sua sull’impatto che Wanda Nara ha avuto sulla carriera dell’attaccante argentino. Inizialmente Morano ha ...